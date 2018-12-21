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Вера Брежнева изъявила желание вступить в «пугачевскую мафию» 

Teleprogramma.pro 1 час назад
Фото: Instagram
Примадонна отечественной сцены Алла Пугачёва в следующем году отметит семидесятилетие. По этому поводу у звезды запланированы концерты. Сегодня Пугачева продолжает считаться одной из самых популярных личностей в стране. Любое ее высказывание очень живо обсуждается в средствах массовой информации.
Интересно, что в девяностых годах существовало даже такое понятие, как «пугачевская мафия». Утверждалось, что дорогу на сцену получали только избранные молодые исполнители. Если они нравились Пугачевой, то их практически точно ждал успех. Если же Пугачёва, что называется, морщила нос, то артисту путь к славе был заказан. Ему просто перекрывали кислород.
Сегодня многие звезды с иронией воспринимают такое понятие, как «пугачевская мафия».
«Я согласна состоять в мафии Аллы Борисовны Пугачевой. Алла Борисовна, берите меня к себе! Я буду верным человеком в этой мафии», — пошутила певица Вера Брежнева, слова которой приводит «Пятый канал».
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Комментарии1
Шоу-бизнес , Вера Брежнева , Алла Пугачева
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