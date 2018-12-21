Вера Брежнева изъявила желание вступить в «пугачевскую мафию»

Примадонна отечественной сцены Алла Пугачёва в следующем году отметит семидесятилетие. По этому поводу у звезды запланированы концерты. Сегодня Пугачева продолжает считаться одной из самых популярных личностей в стране. Любое ее высказывание очень живо обсуждается в средствах массовой информации.

Интересно, что в девяностых годах существовало даже такое понятие, как «пугачевская мафия». Утверждалось, что дорогу на сцену получали только избранные молодые исполнители. Если они нравились Пугачевой, то их практически точно ждал успех. Если же Пугачёва, что называется, морщила нос, то артисту путь к славе был заказан. Ему просто перекрывали кислород.

Сегодня многие звезды с иронией воспринимают такое понятие, как «пугачевская мафия».