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Запашный отреагировал на оскорбления Доренко 

Рамблер + ещё 1 2 часа назад
Фото: Instagram
Директор Большого Московского цирка Эдгард Запашный заявил, что ему стыдно за журналиста Сергея Доренко, назвавшего артистов «блистательными идиотами». Об этом пишет «Комсомольская правда».
Запашный опубликовал в Instagram отрывок эфира Доренко на радиостанции «Говорит Москва». Журналист заявил, что у Запашного «мозг четырехлетнего ребенка» и он «блистательный идиот», как и все артисты вообще.
«Его надо однозначно отстранять от эфиров. Мне стыдно за этого человека, мне стыдно за эту радиостанцию, мне стыдно, что это происходит в моей стране», — так прокомментировал Запашный слова Доренко.
Журналист решил поговорить о Запашном на фоне конфликта дрессировщика с бизнесменом Михаилом Гуцериевым.
На прошлой неделе Эдгард Запашный пожаловался президенту РФ Владимиру Путину на совместный проект Cirque du Soleil и Гуцериева. Он заявил, что бизнесмен откроет в России стационарную площадку для Cirque du Soleil. По мнению Запашного, это может негативно сказаться на российском цирке.
В компании Гуцериева «Сафмар» опровергли заявление дрессировщика: концертная площадка, о которой говорил Запашный, будет сдаваться в аренду разным коллективам, в том числе и Cirque du Soleil, но не станет стационарным центром для канадского цирка. Гуцериев заявил, что хочет «поставить на место» Запашного. Он пообещал подать на него в суд за клевету. Бизнесмен предположил, что дрессировщик просто боится конкуренции.
Как заявил Запашный «КП», Доренко сам напомнил в эфире, что «Говорит Москва» принадлежит Гуцериеву. По мнению дрессировщика, Доренко оскорбил и ушедших артистов — Олега Табакова, Юрия Никулина и его отца Вальтера Запашного.
Комментарии15
Шоу-бизнес , Юрий Никулин , Эдгард Запашный , Сергей Доренко , Владимир Путин , Олег Табаков , Радиостанция "Говорит Москва" , Комсомольская правда
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