Запашный отреагировал на оскорбления Доренко

Запашный опубликовал в Instagram отрывок эфира Доренко на радиостанции «Говорит Москва» . Журналист заявил, что у Запашного «мозг четырехлетнего ребенка» и он «блистательный идиот», как и все артисты вообще.

«Его надо однозначно отстранять от эфиров. Мне стыдно за этого человека, мне стыдно за эту радиостанцию, мне стыдно, что это происходит в моей стране», — так прокомментировал Запашный слова Доренко.

Журналист решил поговорить о Запашном на фоне конфликта дрессировщика с бизнесменом Михаилом Гуцериевым.

На прошлой неделе Эдгард Запашный пожаловался президенту РФ Владимиру Путину на совместный проект Cirque du Soleil и Гуцериева. Он заявил, что бизнесмен откроет в России стационарную площадку для Cirque du Soleil. По мнению Запашного, это может негативно сказаться на российском цирке.

В компании Гуцериева «Сафмар» опровергли заявление дрессировщика: концертная площадка, о которой говорил Запашный, будет сдаваться в аренду разным коллективам, в том числе и Cirque du Soleil, но не станет стационарным центром для канадского цирка. Гуцериев заявил, что хочет «поставить на место» Запашного. Он пообещал подать на него в суд за клевету. Бизнесмен предположил, что дрессировщик просто боится конкуренции.