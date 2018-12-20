Меган Маркл нашла способ защититься от сглаза

Меган Маркл появилась на публике с золотым кольцом Hamsa турецкого бренда Kismet by Milka, украшенным ажурным элементом в виде руки Фатимы, сообщает The Mirror.

Хамса, в честь которой названо кольцо — традиционный амулет, который на Ближнем Востоке и в странах Леванта носили женщины для защиты от сглаза во время беременности. Амулет также известен как «рука Фатимы» в исламе и «рука Мириам» в иудаизме. «Если в центре руки Фатимы рисуется раскрытый глаз, то она становится сильным амулетом против сглаза», — поясняет значение символа в своей книге «Ислам. Его символы и атрибуты» Али Демирли.

На официальном сайте Kismet by Milka кольцо находится в категории Protect me. На данный момент она продается по цене 250 фунтов (около 20 тысяч рублей).

37-летняя герцогиня Сассекская надела кольцо во время визита в дом престарелых в западной части Лондона.

В ноябре Меган Маркл встретилась с пострадавшими от пожара в лондонском здании Grenfell Tower и выбрала для этого дешевый аксессуар. 37-летняя герцогиня Сассекская появилась на публике в бордовом платье выше колен канадской марки Club Monaco, в пальто на оттенок темнее того же бренда и остроносых ботинках на каблуке от Givenchy.