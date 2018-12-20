Лысый Газманов вызвал удивление у поклонников

Популярный певец Олег Газманов выложил в своём Instagram фото, на котором предстал в новом имидже. На снимке артист запечатлён абсолютно лысым. Новый образ поверг большинство его поклонников в шок.

Под фотографией, на которой Газманов изображён вместе с продюсером Иосифом Пригожиным , уже почти тысяча комментариев. На вопрос певца: «Оставить так?», фанаты ответили практически единогласно.

«Нет, с волосами намного лучше», — пишет пользователь под ником @sopova22772 (орфография и пунктуация здесь и далее сохранены — ред.).

«Олег Михайлович, верните волосы! Вам лысина не идёт!», — просит @melob68.

«Верните волосы на место))) как вы решились на такой эксперимент?», — недоумевает @irinak8503.

Впрочем единицы всё же поддержали выбор своего кумира.

«Вы хороши в любом имидже», — заявила @demidanovat.

О мотивах такого поступка поклонникам приходится только догадываться. Некоторые связывают кардинальные изменения в образе с усложнившимися отношениями между Газмановым и его супругой. Несколько дней назад Марина Муравьёва-Газманова в своём Instagram опубликовала пост, в котором призвала влюблённых «разговаривать друг с другом».