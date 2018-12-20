Джоли натравила детей на Питта

Развод голливудской пары не мог не отразиться на их наследниках. Многие близкие друзья бывших супругов настаивают на том, что Анджелина Джоли настроила старших детей против актера.

Брэд Питт получил право видеться с детьми чаще, но после этого столкнулся с большой проблемой. Старшие наследники — Мэддокс, Пакс и Захара — не хотят видеться с отцом и избегают его. "Эта не та победа, на которую он рассчитывал. Актеру удалось поделить опеку пополам, но он столкнулся с трудностями. Старшие дети не хотят с ним общаться, и это очень расстраивает Брэда. Они на стороне Энджи и всегда были за нее", — рассказал источник, близкий к звезде фильма "Бойцовский клуб".

Друзья Питта уверены, что Джоли специально настроила детей против отца. "Они уже находятся в том возрасте, когда могут сами принимать решения. Брэд надеется, что они навещают его по собственной воле", — добавил анонимный источник.

В понедельник, 17 декабря, наследники отметили день рождения актера в Лос-Анджелесе. "Дети остались на всю ночь, и для Питта это было очень важно", передает издание US Weekly. Торжество пропустил старший ребенок Мэддокс, отношения с которым актер уже вряд ли когда-нибудь сможет восстановить. Именно их конфликт во время полета семьи в Америку в сентябре 2016 года мог стать одной из причин для развода.

"Брэд жалеет о случившемся, но понимает, что восстановить отношения вряд ли удастся. Он не будет беспокоить старшего сына", — сообщил близкий друг звезды.

Близнецы Вивьен и Нокс, к счастью, совсем не пострадали от последствий развода родителей. Они не столкнулись с теми же проблемами, что и старшие ребята, потому что Анджелина Джоли сделала все, чтобы уберечь их от ложных слухов, и не обсуждала с ними разрыв.

Больше всего бывших супругов волнует дочь Шайло.

"У нее самый тяжелый опыт. Девочка хочет проводить больше времени с отцом, но в то же время очень боится его. Брэд может быть очень упрямым, но ради ребенка Питт готов измениться", — продолжил источник.

Для того чтобы сблизиться с дочерью, отец вдохновляет ее последовать примеру родителей и стать актрисой. Однако такое вмешательство в жизнь ребенка очень раздражает Энджи, которая считает, что 13-летней девочке еще рано делать первые шаги в киноиндустрию.

Недавно в прессе появились сообщения о том, что причиной развода Анджелины Джоли и Брэда Питта могли стать не только проблемы с алкоголем. "Душевное здоровье актера вызывало у многих вопросы. Дети сообщили, что он плохо обращался с матерью, часто был в дурном настроении, а также равнодушно относился к их просьбам". Звезде даже предлагали пойти к психотерапевту во время лечения алкогольной зависимости.