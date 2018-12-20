Егора Крида госпитализировали

В сети появилось видео с человеком, лежащим в больничной палате, в котором поклонники узнали Егора Крида . Запись содержит комментарий о том, что концерт артиста в Сургуте , назначенный на 19 декабря пришлось перенести.

Организаторы сообщили, что выступление отменено «по техническим причинам». Новый концерт назначен на 14 мая, все купленные билеты остаются действительными.

О том, почему Крид попал на больничную койку, фанатам приходится только догадываться. Одни предположили, что артист восстанавливается после насыщенного гастрольного графика, другие выдвинули версию, что Крид выступил в качестве донора крови. Скриншот страницы с комментариями опубликовало издание «Подмосковье сегодня».

СМИ сообщают, что видео из больничной палаты было размещено в Instagram звезды, в настоящее время официальный аккаунт певца подобных записей не содержит.

Один из последних постов артиста посвящён встрече с поклонницей, передвигающейся в инвалидном кресле. На фото Крид обнимает и целует фанатку. Снимок подписан цитатой из песни молодого человека: «Что скажет мама».