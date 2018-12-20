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Егора Крида госпитализировали 

Рамблер + ещё 5 3 часа назад
Фото: Instagram
В сети появилось видео с человеком, лежащим в больничной палате, в котором поклонники узнали Егора Крида. Запись содержит комментарий о том, что концерт артиста в Сургуте, назначенный на 19 декабря пришлось перенести.
Организаторы сообщили, что выступление отменено «по техническим причинам». Новый концерт назначен на 14 мая, все купленные билеты остаются действительными.
О том, почему Крид попал на больничную койку, фанатам приходится только догадываться. Одни предположили, что артист восстанавливается после насыщенного гастрольного графика, другие выдвинули версию, что Крид выступил в качестве донора крови. Скриншот страницы с комментариями опубликовало издание «Подмосковье сегодня».
СМИ сообщают, что видео из больничной палаты было размещено в Instagram звезды, в настоящее время официальный аккаунт певца подобных записей не содержит.
Один из последних постов артиста посвящён встрече с поклонницей, передвигающейся в инвалидном кресле. На фото Крид обнимает и целует фанатку. Снимок подписан цитатой из песни молодого человека: «Что скажет мама».
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