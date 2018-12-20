Отец Малинина умер из-за бездействия врачей

Отец Александра Малинина умер из-за бездействия врачей?

Печальные новости пришли из Екатеринбурга — там на 80-м году жизни умер отец Александра Малинина Николай Выгузов. В последнее время он мечтал только о том, чтобы оправиться от последствий инсульта и наладить общение со звездным сыном. Впрочем, его желания так и не осуществились.

О последних днях жизни Выгузова нашим корреспондентам рассказала его супруга Татьяна Васильевна.

«Ставлю свечки за Фадеева»

О том, что Николай Степанович чувствует себя неважно, стало известно год назад. Тогда отец Малинина перенес инсульт.

— Он был очень тяжелый, — рассказывает женщина. — Но мы боролись, вроде бы все было нормально. Нам тогда очень помог Максим Фадеев. Он узнал о болезни Николая Степановича и выслал сто тысяч рублей. Мне было очень неудобно принимать деньги. Я даже его помощнице вначале сказала: «Вы меня извините, но я не могу взять!» Но она ответила: «Это желание Максима Александровича!» Эти деньги нам очень пригодились — мы на них лекарства покупали. Их Николаю Степановичу мешками нужно было пить. Муж уже даже отказывался это делать, говорил: «Я не могу, устал!» Фадеев — большой молодец! Я ему всегда заказываю молитвы в храме, ставлю свечки за его здоровье.

В последний год жизни Николай Степанович мечтал о встрече со звездным сыном. Но общения не случилось. Радость он находил в семье.

— Каждое утро он бегал по километру, — продолжает женщина. — Потом приходил, умывался холодной водой и еще целый час занимался гимнастикой. Затем завтракал и начинал ходить с палками. В общем, целый день двигался. А еще поднимал шестнадцатикилограммовые гантели. Я была категорически против, просила его этого не делать. Зачем ему такое напряжение? Однажды даже спрятала гири. Но все бесполезно. Он их нашел и продолжил поднимать. Считал, что это поможет ему выздороветь.

Ухудшение наступило месяц назад. За день до своего дня рождения Николай Степанович неожиданно упал на улице.

— С тех пор с каждой минутой ему становилось хуже, — вспоминает женщина. — Я даже скорую вызвала. Они посмотрели и сказали: «Это от старости!» Вообще, с врачами мы намучились. Пока не заставишь — ничего не делают. Скорую я вызывала в те дни трижды — только на третий раз его увезли в больницу.

«Живым его не довезем!»

Татьяна Васильевна была уверена: врачи обязательно поставят Николая Степановича на ноги. Тем более что он не собирался умирать.

— В больнице нам ставили одну капельницу и давали пару таблеток, — рассказывает о лечении женщина. — Николай Степанович много спал — я его будила, чтобы он поел. В первую ночь ему, видимо, стало хуже. Он проснулся, долго вертелся, не мог уснуть. Я даже пошла к медсестре, попросила сделать успокоительный укол, чтобы он поспал. Но она мне ответила: «Мне врач не выписал — без него не могу!» А врачи у них обход делают не утром, как обычно, а вечером — приходят только после пяти часов. Я пригрозила позвонить на телевидение, если отношение не изменится. Тогда они сразу забегали — даже заведующая терапией пришла. Сделали анализы, в том числе УЗИ, — дела у Николая Степановича были очень плохими.

В больнице Николай Выгузов пролежал шесть дней, но улучшения не происходило.

— Спустя несколько дней после того, как мы вернулись домой, мужу стало еще хуже, — вздыхает Татьяна Васильевна. — В обед я его растолкала, дала таблетки. Он говорит: «Я хочу спать!» До ужина так и не проснулся. Я его начала будить, но не смогла. Открыла веки, а у него глаза стоят и не двигаются! Так испугалась: вызвала скорую. Они приехали, сказали, что у мужа кома, и уехали. Как мы пережили ночь, сказать трудно. У него уже отказала правая сторона — рука и нога.

На следующий день врачи из скорой говорят: «Мы его до больницы живым не довезем. Вы согласны, чтобы мы поехали?» Я была в шоке: «Но ведь надо человеку помочь. Что я могу сделать в домашних условиях?» Довезли до больницы: к счастью, на этот раз попалась очень хорошая врач. Ему поставили четыре капельницы. На следующее утро перевели в реанимацию, все аппараты подключили. Там он пролежал ровно неделю. В воскресенье я упросила врача дать мне проведать мужа, потому что из крайне тяжелого состояния он никак не выходит. Мы приехали, повидались. Он, видимо, нас ждал — через пару часов умер.

О печальном известии Татьяна Васильевна решила сообщить звездному сыну. Прямого контакта не было: пришлось звонить на телевидение, чтобы они помогли вый­ти на Малинина.

— Мне было неудобно звонить, они же не хотели с нами общаться, — честно признается женщина. — Переживала, вдруг трубку не возьмут. Мне ответила Эмма. Так хорошо поговорила, что я даже удивилась. Потом взял трубку Александр. Они помогли деньгами — взяли расходы по организации похорон на себя. Николая Степановича похоронили на местном кладбище. А я до сих пор не могу свыкнуться с мыслью, что его больше нет. Как я буду без него, не представляю!