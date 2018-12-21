Эмбер Хёрд рассказала о последствиях развода с Джонни Деппом

Актриса Эмбер Хёрд написала открытое письмо, где затронула тему насилия, с которым ей пришлось столкнуться в браке с Джонни Деппом

Она рассказала, что после официального заявления с ней отказались работать крупные бренды и знаменитые режиссеры. Долгое время Эмбер Хёрд получала письма с угрозами об убийстве, из-за чего ей постоянно приходилось менять номер телефона.

Сейчас она до сих пор пытается привести свою жизнь в порядок и делает всё возможное для того, чтобы движение «metoo» принесло обществу реальную пользу. В частности, актриса надеется, что правительство примет новые законы, защищающие права женщин, столкнувшихся с домашним насилием.