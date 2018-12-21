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Эмбер Хёрд рассказала о последствиях развода с Джонни Деппом 

Russianshowbiz.info + ещё 3 46 минут назад
Фото: Russianshowbiz.info
Актриса Эмбер Хёрд написала открытое письмо, где затронула тему насилия, с которым ей пришлось столкнуться в браке с Джонни Деппом.
Она рассказала, что после официального заявления с ней отказались работать крупные бренды и знаменитые режиссеры. Долгое время Эмбер Хёрд получала письма с угрозами об убийстве, из-за чего ей постоянно приходилось менять номер телефона.
Сейчас она до сих пор пытается привести свою жизнь в порядок и делает всё возможное для того, чтобы движение «metoo» принесло обществу реальную пользу. В частности, актриса надеется, что правительство примет новые законы, защищающие права женщин, столкнувшихся с домашним насилием.
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