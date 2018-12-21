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Раймонда Паулса встревожила публикация архивов КГБ 

Рамблер + ещё 29 1 час назад
Фото: РИА Новости
Композитор Раймонд Паулс заявил, что его имя может оказаться в опубликованных Латвией архивах КГБ. Об этом сообщает ТАСС.
Ранее Национальный архив Латвии обнародовал сканы картотеки КГБ Латвийской ССР. В карточках содержится информация об агентах, работавших в КГБ в 1980-х, имена кандидатов для вербовки, а также данные о гражданах, которые планируют выехать за рубеж.
«Может, и я попал туда? Откуда я знаю», — отметил латвийский композитор.
Паулс усомнился в целесообразности публикации этих документов. По его мнению, это уже никому не интересно.
По словам Паулса, в советские времена он и другие люди «заполняли какие-то бумаги» перед выездом за границу. Композитор добавил, что кто-то все же захочет в этом «копаться».
Литва приняла решение о снятии секретности с архивов КГБ в 2011 году.
По данным портала «Весьма», в документах КГБ содержатся имена высокопоставленных священнослужителей.
Шоу-бизнес , В мире , Раймонд Паулс , Латвия
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