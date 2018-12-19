История Максаковой и Вороненкова обрастает новыми фактами

Обиженные родственники убитого депутата раскрывают скандальные подробности его последнего брака

Мать Дениса Вороненкова, Людмила Николаевна, сейчас судится с невесткой из-за наследства сына, но считает, что это не повод для разрыва отношений. Чтобы поговорить с Марией, она приехала вместе с дочерью Ириной, сестрой погибшего депутата, в Ригу на первый концерт певицы в Латвийской Национальной опере. Но, когда после первого отделения бывшая свекровь подошла вручить букет роз, ее вместе с дочерью вежливо попросили покинуть зал. По словам охранника, Максакова ультимативно заявила, что пока мать ее бывшего мужа в зале, она не выйдет на сцену и сорвет концерт. После концерта певица буквально бегством спасалась от родни. Сердце Марии не дрогнуло и от слезных просьб показать бабушке внука, сына Дениса Вороненкова. Эксперты в зале выразили мнение, что певица изолировала сына, опасаясь, что у мальчика возьмут волосы, и анализ ДНК покажет, что отец ребенка вовсе не Денис.

Также выяснилось, что Мария Максакова выманила у бывшего супруга десять миллионов долларов обещаниями, что через свои столичные связи сможет «уладить» вопросы, из-за которых Вороненков вынужден был скрываться в Украине. Вскоре певица объявила, что беременна двойней, но вдруг почувствовала недомогание, и у нее случился выкидыш. Бывшая свекровь рассказывает, что, по словам ее погибшего сына, которому она позвонила, чтобы справиться о здоровье невестки, все это был сплошной обман, никакой беременности не было, а деньги куда-то растворились. Эта история стала причиной драки между супругами. Неизвестно, как бы дальше развивались события, но коварная пуля поставила точку.

Мать и сестра погибшего признаются, что не верят ни одному слову Максаковой, обвиняют ее в махинациях, намекают на ее криминальные связи и говорят, что опасаются за свою жизнь. Также в обсуждении приняла участие экс-супруга Дениса Вороненкова Светлана Макеенко. В эфире выпуска шоу «На самом деле» Светлана обвинила Максакову в причастности к надругательствам над ее дочкой: она считает, что Катю изнасиловали по приказу оперной дивы.

Родственники пригрозили Максаковой обнародовать видео интимного содержания, которое представит оперную диву в неприглядном виде, если она не найдет способы урегулировать конфликт и продолжит наступление.