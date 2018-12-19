Участники телешоу «Дом-2» смогут переехать на новую площадку до конца 2019 года

Проектирование нового здания для телешоу "Дом-2" в Новой Москве уже началось, переезд участников планируется в конце следующего года. Об этом сообщил руководитель департамента развития новых территорий города Москвы Владимир Жидкин.

"Что касается "Дома-2", все нормально. Собственники участка уже приступили к проектированию своих объектов, у них там появится чуть больше площади. Мы и они хотят, чтобы уже до будущего нового года переехать на новую территорию, чтобы уже спокойно дорогу мы построили. Они спокойны, не переживают", — сказал Жидкин на пресс-конференции в Москве.

Съемочная площадка "Дома-2" под названием "Поляна" находится около поселка "Летова Роща" в ТиНАО. Здесь планируется строительство дороги из Саларьево в Марьино, в связи с чем этот участок был изъят. Земля и нежилые строения принадлежат компании "ЕТК-Инвест". Власти столицы выделили компании новый участок для съемок ток-шоу, который находится рядом с прежним.

"Дом-2" выходит на телеканале ТНТ с 2004 года. За это время вышло более 5 тыс. выпусков.