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Малахов ответил на нападки Шукшиной 

Рамблер 1 час назад
Фото: globallookpress.com
Телеведущий Андрей Малахов заявил, что не предлагал актрисе Марии Шукшиной 15 миллионов рублей за участие в его шоу. Об этом сообщает «Комсомольская правда».
Ранее Шукшина назвала такую сумму, обсуждая программу Малахова в своем Instagram. По словам артистки, ее сыну Макару Касаткину предлагали миллион рублей. Она заявила, что «ходить на это мракобесие, себя не уважать», а платят там якобы абсолютно всем участникам.
«Мы сами обалдели, когда услышали про 15 миллионов», — прокомментировал ее слова телеведущий.
По его мнению, слова Шукшиной могли быть намеком на сумму, за которую она дала бы интервью.
Малахов признал, что телевидение сейчас «коммерциализировано», поэтому за эксклюзивные интервью приходится платить. Однако 15 миллионов он назвал «фантастической суммой».
По его мнению, если Шукшиной не нравится внимание СМИ к своей семье, то она должна сама «решить вопрос».
«Обеспечьте вашего внука, чтобы он не голодал, а его мать не бегала и не рыдала, что ей нечем кормить малыша», — заявил Малахов.
В комментариях к тому посту Шукшиной появился призыв «защитить заслуженных людей» от «шакалов телевидения» и подписать петицию на Change.org. Авторы петиции потребовали «законодательно запретить телеканалам обсуждать темы, порочащие известных людей». Шукшина заявила, что подпишет обращение. По мнению актрисы, на телевидении началась «духовно-нравственная война, направленная на моральное разложение» общества.
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