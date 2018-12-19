Дочка Маргариты Тереховой Анна после интервью Первому каналу столкнулась с непониманием публики, сообщает сайт kp.ru.
В телепрограмме дети актрисы рассказали, что у нее болезнь Альцгеймера и им нужны деньги на лечение.
В комментариях в эфире люди писали, зачем могут быть нужны "деньги на лечение Альцгеймера, который не лечится".
"Меня спрашивают, почему не поместить маму в больницу? Действительно, есть клиника психического здоровья, в которой есть отделение для таких больных. Но я не хочу отдавать маму в такую клинику, не хочу, чтобы ее видели в ее сегодняшнем состоянии", — ответила Анна Терехова.
Ранее родные советской и российской актрисы Маргариты Терехова рассказали об ухудшении ее состояния.