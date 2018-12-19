На Лену Ленину подали в суд

Пока писательница Лена Ленина отдыхает на Шри-Ланке, 22-летняя Анна К. подала на неё в суд с требованием компенсации морального ущерба. По её утверждению, предпринимательница искала нового сотрудника в свою пресс-службу и отказала ей по причине большого веса. Девушка ростом 166 см весит 101 килограмм. Но она не жалуется на здоровье и считает себя способной выполнять работу данной вакансии. Но Ленина думает иначе и решила не принимать ее на работу.

По словам соискательницы, Лена Ленина сказала ей следующее: «Пресс-секретарь публичного человека по долгу службы должен общаться с прессой и появляться в эфире. А Вы, милая, в экран не войдёте». И посоветовала девушке, во избежании диабета и болезней сердца и суставов, пересмотреть свою систему питания.

Руководитель пресс-службы Лены Лениной, Диана Иванова поддерживает правильность решения об отказе: «Полная дурно одетая девица в спортивном полосатом свитере и зелёных штанах с непромытый головой, а главное, с отсутствием базы прессы, не может представлять элегантную стильную звезду, ведущую здоровый образ жизни, в СМИ. То, что девица болезненно переедает и за час прохождения тестов собеседования съела три булки, лишь одна из справедливых причин в отказе работать с таким неприятным человеком. А если бы мы взяли ее в пресс-службу и она бы полетела с нами на Шри-Ланку, куда мы вылетели на съемку фильма о чайной фабрике Basilur чуть ли не на следующий день, то съёмочной группе пришлось бы терпеть нерасторопного, ленивого и вечно потного ассистента».

В желании же засудить успешную и богатую предпринимательницу, Иванова видит лишь жажду легкой наживы.

Тем не менее, Трудовой Кодекс РФ запрещает необоснованно отказывать человеку в приеме на работу. То есть, не по деловым качествам, а по причине беременности, сексуальной ориентации, расы, национальности или пола, а нарушивший работодатель может быть обязан выплатить компенсацию морального ущерба или взять кандидата на работу