Forbes назвал самых богатых звезд шоу-бизнеса США

Американский режиссер Джордж Лукас занял первую строчку в списке самых высокооплачиваемых знаменитостей США 2018 года по версии журнала Forbes . Он остается самой богатой звездой шоу-бизнеса уже второй год подряд. Состояние 74-летнего создателя культовой саги "Звездные войны" составляет 5,4 миллиарда долларов. Капитал прародителя космической франшизы, по оценкам экспертов, уменьшился на 100 миллионов долларов.

На втором месте расположился американский режиссер и продюсер Стивен Спилберг , чье состояние оценивается в 3,7 миллиарда долларов. Третью строчку заняла телеведущая Опра Уинфри с 2,8 миллиарда долларов.

Весь список состоит из десяти богатейших американских знаменитостей, чьи общие доходы достигают 18,7 миллиарда долларов, что на четыре процента больше, чем годом ранее.