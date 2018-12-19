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На петербуржцев сбросили сотни тысяч рублей
На петербуржцев сбросили сотни тысяч рублей

Forbes назвал самых богатых звезд шоу-бизнеса США 

Российская Газета 1 час назад
Фото: flickr.com
Американский режиссер Джордж Лукас занял первую строчку в списке самых высокооплачиваемых знаменитостей США 2018 года по версии журнала Forbes. Он остается самой богатой звездой шоу-бизнеса уже второй год подряд. Состояние 74-летнего создателя культовой саги "Звездные войны" составляет 5,4 миллиарда долларов. Капитал прародителя космической франшизы, по оценкам экспертов, уменьшился на 100 миллионов долларов.
На втором месте расположился американский режиссер и продюсер Стивен Спилберг, чье состояние оценивается в 3,7 миллиарда долларов. Третью строчку заняла телеведущая Опра Уинфри с 2,8 миллиарда долларов.
Весь список состоит из десяти богатейших американских знаменитостей, чьи общие доходы достигают 18,7 миллиарда долларов, что на четыре процента больше, чем годом ранее.
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