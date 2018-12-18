Кристина Орбакайте поделилась архивным снимком с Юрием Никулиным

Кристина Орбакайте на своей страничке в соцсети поделилась архивным снимком со съемок фильма «Чучело». На нем она, еще совсем маленькая девочка, изображена вместе с Юрием Никулиным . В комментарии к фото она написала, что сегодня легендарному артисту исполнилось бы 97 лет: «Наша любовь и память никогда не угаснет! С днем рождения, дедушка!»

«Один из любимых фильмов, прекрасно сыграли, особенно конечно, великий Никулин, светлая ему память!», «Кристина, просто гениально! Два года назад впервые посмотрела этот фильм с моими детьми 11 и 7 лет. Фильм сильно впечатлил. А младшая периодически пересматривает „Чучело“, как не странно», «Я даже купила книгу „Чучело“ своей внучке, чтобы обязательно ее прочитала! Фильм супер! Я под впечатлением всю жизнь от него!», «Помним о нем, потому что смотрим фильмы с ним. Пересмотрела недавно „Чучело“ с удовольствием!», «Кристиночка, как я обожаю этот ваш детский образ! Как только увидела фото — аж до дрожи! Весь фильм в голове прокрутился, если не сказать, что вся жизнь!», «Чучело» — это мое детство! Сначала прочитала в журнале «Пионер» этот рассказ, еще печатали частями, так как же ждала новый номер! А когда посмотрела фильм, моему восторгу не было предела и слезам тоже!», «Необыкновенной доброты человек! С его уходом мы все осиротели», «Вы оба прекрасны в этом фильме и в жизни. Низкий поклон…», — написали они.