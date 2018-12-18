Поглощающую макароны на улице Водянову подняли на смех

Поклонники Натальи Водяновой не знали, что моделям можно есть спагетти — да еще на улице. Сама же Наталья считает, что это лучший способ разогреться перед началом очередной акции.

Модель удивила фанатов снимком в Instagram: Водянова жадно поедает спагетти из тарелки, сидя на парапете какого-то фонтана. При этом она сидит прямо на улице. Звезда этим фото анонсировала очередную благотворительную акцию в Италии . Она пошутила, что уже начинает тренировки в поедании традиционного итальянского блюда — спагетти.

"Это лучший способ начать разогрев?", — подписала снимок модель.

Некоторые подписчики определили, что Наталья осчастливила своим присутствием испанскую Барселону. В то же время, русскоязычная аудитория не упустила случая подшутить над Натальей. Модели посоветовали поумерить аппетит, иначе она может потолстеть, пишет Teleprogramma.pro.

"Такого не бывает", "Это вы издеваетесь над нами? Простыми смертными. Вы и макароны? Не верю!", "А модели разве едят макароны?", "Так необычно видеть, что человек ест из тарелки на улице", — комментируют подписчики снимок.

Нашлись у Водяновой и защитники.

"Вот это генетика. Родить пятерых детей, лопать макароны и быть стройной, как лань! Вот это все счастье", — завидуют Наталье комментаторы.

Напомним, Наталья Водянова переехала во Францию после того, как стала гражданской женой генерального директора Berluti, председателя совета директоров Loro Piana Антуана Арно. Звезда перевезла к новому возлюбленному троих детей от предыдущего брака с лордом Джастином Портманом — сыновей Лукаса и Виктора, а также дочь Неву. В мае 2014 года у пары родился первый общий ребенок, сын Максим, а через два года на свет появился Роман. Несмотря на то что супермодель и бизнесмен живут вместе много лет, они не спешат регистрировать отношения.

В последнее время в Париже стало неспокойно. После того, как улицы французской столицы захлестнули акции протеста, Наталья Водянова решила отправиться в путешествие. Начала модель с Индии. Когда Водянова планирует вернуться домой — неизвестно.