Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Поглощающую макароны на улице Водянову подняли на смех 

Дни.ру + ещё 1 2 часа назад
Фото: globallookpress.com
Поклонники Натальи Водяновой не знали, что моделям можно есть спагетти — да еще на улице. Сама же Наталья считает, что это лучший способ разогреться перед началом очередной акции.
Модель удивила фанатов снимком в Instagram: Водянова жадно поедает спагетти из тарелки, сидя на парапете какого-то фонтана. При этом она сидит прямо на улице. Звезда этим фото анонсировала очередную благотворительную акцию в Италии. Она пошутила, что уже начинает тренировки в поедании традиционного итальянского блюда — спагетти.
"Это лучший способ начать разогрев?", — подписала снимок модель.
Некоторые подписчики определили, что Наталья осчастливила своим присутствием испанскую Барселону. В то же время, русскоязычная аудитория не упустила случая подшутить над Натальей. Модели посоветовали поумерить аппетит, иначе она может потолстеть, пишет Teleprogramma.pro.
"Такого не бывает", "Это вы издеваетесь над нами? Простыми смертными. Вы и макароны? Не верю!", "А модели разве едят макароны?", "Так необычно видеть, что человек ест из тарелки на улице", — комментируют подписчики снимок.
Нашлись у Водяновой и защитники.
"Вот это генетика. Родить пятерых детей, лопать макароны и быть стройной, как лань! Вот это все счастье", — завидуют Наталье комментаторы.
Напомним, Наталья Водянова переехала во Францию после того, как стала гражданской женой генерального директора Berluti, председателя совета директоров Loro Piana Антуана Арно. Звезда перевезла к новому возлюбленному троих детей от предыдущего брака с лордом Джастином Портманом — сыновей Лукаса и Виктора, а также дочь Неву. В мае 2014 года у пары родился первый общий ребенок, сын Максим, а через два года на свет появился Роман. Несмотря на то что супермодель и бизнесмен живут вместе много лет, они не спешат регистрировать отношения.
В последнее время в Париже стало неспокойно. После того, как улицы французской столицы захлестнули акции протеста, Наталья Водянова решила отправиться в путешествие. Начала модель с Индии. Когда Водянова планирует вернуться домой — неизвестно.
Дни.ру: последние новости
Вернувшаяся Мария Максакова произвела фурор Звезда "Дома-2" попала в больницу со страшным диагнозом Позорное невежество Малахова возмутило народ
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Смерть Деда Мороза, новые полномочия Путина и другие события дня5
Экс-глава «Правого сектора» убит399
Смерть Деда Мороза на утреннике попала на видео13
Умершим Дедом Морозом оказался заслуженный артист РФ30
Кремль отреагировал на «размещение» белорусских военных в Донбассе183
Видео
00:16
Названа стоимость выхода в финал «Битвы экстрасенсов»
Шоу-бизнес
00:15
Смерть Деда Мороза на утреннике попала на видео
Происшествия
00:27
Стало известно о гибели россиянина в Сирии
Происшествия
00:18
Дибров открестился от передачи про «заразный» рак
Общество
00:15
В Британии сняли с мели российский сухогруз
Происшествия
02:18
С МВД, где изнасиловали дознавательницу, сняли порчу
Происшествия
01:00
Экс-глава «Правого сектора» убит
В мире Криминал
11:15
Путин рассказал о новейшем российском оружии
Политика Армия
00:44
Лавров разозлил Турчинова словами о Крыме
В мире Украина
00:47
Пока вы спали: В Россию вернулась психология «черного дня»
Общество
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение