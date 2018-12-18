Дочь Тереховой осудили за передачу на «Первом канале»

Интернет-пользователи раскритиковали детей Маргариты Тереховой за участие в программе «Эксклюзив» на «Первом канале». Дети актрисы рассказали о ее жизни с болезнью Альцгеймера, также в рамках программы был объявлен сбор средств для помощи Тереховой.

В Сети возмутились, что родственники актрисы не могут помочь ей самостоятельно.

«Взрослые дети, а помогать снова обратились к народу. Помогите кто чем может. Вторая история как с Фриске», — написала пользовательница YouTube Калина (орфография и пунктуация авторов здесь и далее сохранены).

«Я тоже была возмущенна тем, ЧТО собирают деньги! УЖАС! Обеспеченные дети, А деньги как попрошайки просят!» — добавила алла Родионова.

«Некорректно рассказывать о болезни матери, это ведь семейное дело… (а ну да деньги заплатили) …» — заявила Наталия Шуклинова.

Дочь актрисы Анна Терехова ответила критикам на странице в Instagram. По ее словам, решение прийти на «Первый канал» и рассказать о болезни матери было трудным.

«Мы это сделали для того, чтобы сказать правду. <…> По многим обстоятельствам основная финансовая ответственность по уходу за Мамой лежит на мне», — подчеркнула она.

Анна Терехова рассказала, что у нее есть только работа в театре, а спонсоров и благодетелей нет.

«Здоровье моё, к сожалению, в последнее время серьёзно пошатнулось. Мы согласились на предложение Первого канала и обратились за помощью. Я не стесняюсь этого, потому что Маргарита Терехова — великая актриса и достойна Любви, уважения, памяти и сострадания», — написала она (орфография и пунктуация автора сохранены).

Анна Терехова заверила, что все собранные средства пойдут на лекарства, еду, лечение и зарплату сиделкам.