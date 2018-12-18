Дана Борисова сходила на свидание с мужчиной из программы «Давай поженимся»

Телеведущая пытается устроить свою личную жизнь.

Телеведущая Дана Борисова не так давно пришла на программу «Давай поженимся». Звезда заявила, что ей необходимо устраивать личную жизнь. Ей часто попадались на пути не те мужчины и она выразила надежду, что на шоу она встретит наконец-то парня своей мечты.

В итоге Борисова сходила на свидание с парнем, с которым познакомилась на проекте. Детали она пока раскрывать не хочет, однако кое-что все-таки стало известно. Мужчина заказал, к примеру, на свидании ей буратту, итальянский свежий сыр, изготавливаемый из сливок и молока буйволицы или коровы. Также она получила оригинальный букет цветов, оформленный в новогоднем стиле. Сама Дана осталась довольна. Не исключено, что в ближайшее время она представит своего новоиспечённого кавалера широкой публике.