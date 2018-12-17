Звезда «Саша + Маша» после встречи с маньяком боится такси

Звезда сериала «Саша + Маша» Елена Бирюкова готовится к новоселью. Артистка приобрела роскошный особняк в Подмосковье , в который планирует переехать уже в самое ближайшее время. Обо всех хлопотах Бирюкова откровенно рассказала «Зажигай!»

— Надеюсь, что Новый год отмечу уже в новом доме, — рассказывает артистка. — Должны успеть. Потому что по большому счету нам остались последние штрихи. Дом расположен в Новой Москве — всего в 15 километрах от МКАДа. Я сразу купила особняк с ремонтом. Честно говоря, мне не хотелось самой контролировать эти работы. Точную стоимость дома называть не буду. Скажу только, что обошлось без серьезных финансовых вложений. Я поменяла свою московскую квартиру на дом. Немного доплатила, и теперь мы живем на свежем воздухе.

Двухэтажный особняк Бирюковой — двести квадратных метров. В нем большая гостиная и четыре спальни. Места хватит всем!

— Я приобретением очень довольна: поселок охраняемый, со всей инфраструктурой, — говорит артистка. — Есть коммуникации, рядом школа. И самое главное — нет огорода. Я специально выбрала такой дом, чтобы большой придомовой территории не было. Честно говоря, мне не хочется заниматься никакими огородными работами.

Возлюбленный актрисы Илья Хорошилов в желании жить за городом всячески ее поддерживает.

— На самом деле это наше совместное решение, которое зрело очень давно, — говорит звезда. — Кстати, все пишут, что мой муж — бизнесмен. Это не совсем так. Он — мастер-ювелир, творческий человек, который делает все своими руками. Он у меня кропотливый, скрупулезный. Все украшения у меня от него. Но на Новый год я ему уже сказала, чтобы обошлись без подарков. Потому что у нас сейчас общий взаимный подарок — дом — и все средства уходят туда.

До встречи с супругом Бирюковой пришлось пережить немало неприятных моментов. Однажды она столкнулась с водителем такси, который оказался маньяком.

— Честно говоря, мне до сих пор страшно садиться в машину к незнакомым таксистам, — вздыхает звезда. — А раньше это вообще было для меня пыткой. Когда вызывала машину, мне нужно было, чтобы кто-то обязательно знал номер авто, в которое я села. Сейчас стараюсь такси пользоваться редко, потому что есть своя машина.

На ней звезда часто возит своих дочерей — 20-летнюю Александру и 6-летнюю Аглаю. Младшая без конца удивляется и не может понять, почему с ее мамой так любят фотографироваться посторонние люди.

— Она периодически мне говорит: «Мама, а тебя что, все знают?» — смеется актриса. — Для нее это странно, но в то же время забавно. Но особо моя популярность ее не волнует. У моей дочки так много своих интересов! Она и музыкой занималась, и фигурным катанием, и художественной гимнастикой. В этом году захотела и­зучать английский. Мы пошли на курсы в обычную школу, где ей очень нравится. По-моему, сейчас она уже даже лучше мамы разговаривает.

— Братика или сестричку еще не просит? — интересуемся мы у артистки напоследок.

— Какие братики и сестрички? — удивляется звезда. — Теперь я буду ждать внуков.

Елена Бирюкова пережила очень тяжелый момент в своей жизни. Тогда врачи сообщили, что у нее онкология.