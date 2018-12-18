«Натуральная или искусственная»: Высоцкую раскритиковали за выбор елки

По словам подписчиков на Instagram звезды, ради бесценных праздничных моментов мы истребляем живую природу.

С приближением новогодних праздников российские звезды все чаще и активнее начинают выкладывать на социальных сетях фотографии красавиц-елочек, которые украшают их дома.

Актриса и ведущая Юлия Высоцкая не осталась в стороне от набирающего обороты тренда и тоже похвасталась своей елкой, которую, к тому же, она украсила собственноручно. Правда, по признаниям звезды, в процессе, занявшем у Юлии целых три часа, она разбила три шара, обнаружила пропажу снегурочки и чуть не свалилась с лестницы, когда цепляла верхушку.

Подписчики хвалят актрису, мол, умничка, сама нарядила. А то у кого не посмотришь, у всех дизайнеры старались, как будто самим не хочется раз в год, да еще и с детками нарядить елку. Однако, самые ожесточенные споры вызвал тот факт, что актриса выбрала для праздника именно настоящую, а не искусственную елку. Критики отмечают, что очень глупо рубить дерево ради новогодней забавы. А в итоге за бесценные мгновения праздника приходится платить уничтожением природы. Кроме того, сейчас продаются очень красивые искусственно елки, а за ароматом в лес ходить надо, в живой лес.

Заступники звезды парируют, мол, настоящая лесная красавица, пушистая, пахучая намного лучше, чем искусственная. И очень жаль, что «защитники природы» не знают о том, что одна такая елочка (купленная официально!) помогает вырастить приличный кусочек леса. Больше вреда принесет природе как раз искусственная, которая когда-то попадет на свалку.