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«Натуральная или искусственная»: Высоцкую раскритиковали за выбор елки 

Teleprogramma.pro + ещё 2 2 часа назад
Фото: GLOBALLOOK
По словам подписчиков на Instagram звезды, ради бесценных праздничных моментов мы истребляем живую природу.
С приближением новогодних праздников российские звезды все чаще и активнее начинают выкладывать на социальных сетях фотографии красавиц-елочек, которые украшают их дома.
Актриса и ведущая Юлия Высоцкая не осталась в стороне от набирающего обороты тренда и тоже похвасталась своей елкой, которую, к тому же, она украсила собственноручно. Правда, по признаниям звезды, в процессе, занявшем у Юлии целых три часа, она разбила три шара, обнаружила пропажу снегурочки и чуть не свалилась с лестницы, когда цепляла верхушку.
Подписчики хвалят актрису, мол, умничка, сама нарядила. А то у кого не посмотришь, у всех дизайнеры старались, как будто самим не хочется раз в год, да еще и с детками нарядить елку. Однако, самые ожесточенные споры вызвал тот факт, что актриса выбрала для праздника именно настоящую, а не искусственную елку. Критики отмечают, что очень глупо рубить дерево ради новогодней забавы. А в итоге за бесценные мгновения праздника приходится платить уничтожением природы. Кроме того, сейчас продаются очень красивые искусственно елки, а за ароматом в лес ходить надо, в живой лес.
Заступники звезды парируют, мол, настоящая лесная красавица, пушистая, пахучая намного лучше, чем искусственная. И очень жаль, что «защитники природы» не знают о том, что одна такая елочка (купленная официально!) помогает вырастить приличный кусочек леса. Больше вреда принесет природе как раз искусственная, которая когда-то попадет на свалку.
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