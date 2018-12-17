Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Жена Николая Носкова рассказала о его инсульте и депрессии 

Газета.Ru 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Супруга певца Николая Носкова Марина в передаче "Пусть говорят" вспомнила о сложном времени, которое пришлось пережить ее семье, когда в марте 2017 года ее мужа разбил инсульт
По ее словам, ей трудно говорить об этом периоде.
"В реанимации пролежал трое суток, быстро пришел в сознание, но не мог говорить. На третий день он уже сидел. У него прошла частичная парализация правой стороны тела. У Николая сначала была сильная депрессия, но потом он выкарабкался", — цитирует Носкову издание "Дни.ру".
Она также рассказала, что в последний день перед инсультом Носков очень переживал из-за работы и поэтому оказался один на даче, где около суток провел без помощи.
Сейчас артист пошел на поправку, часто проводит время с внучками и хочет записать новую песню.
Ранее продюсер Виктор Дробыш выразил надежду на то, что Носков сможет вернуться на сцену в следующем году.
Газета.Ru: последние новости
Пугачева решилась на первый за девять лет концерт Дети сраженной Альцгеймером Маргариты Тереховой рассказали о ее состоянии Дорн и Лобода поиздевались над плачущим ребенком
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Лавров допустил передачу Курил Японии204
Кремль высказался об объединении с Белоруссией328
Киселев ответил на «вонючую мразь» Венедиктова244
Увеличилось число жертв трагедии в Подмосковье101
Выживут ли «Соединенные штаты Европы»13
Видео
01:54
В Подмосковье обрушилось здание: под завалами люди
Происшествия Войска
04:12
Выживут ли «Соединенные штаты Европы»
Европа В мире
00:58
Лавров допустил передачу Курил Японии
Политика
00:31
Турция озвучила неожиданное решение Трампа по Сирии
Политика Армия
01:11
Киселев ответил на «вонючую мразь» Венедиктова
Общество
00:41
США начнут новые поставки оружия Украине
Оружие Армия
02:38
Германия обратилась с призывом к России и Украине
В мире
00:40
Киев ответил на обвинения Лаврова в провокации
Украина В мире
00:46
В Крыму предостерегли Турцию
Политика Общество
02:08
Раскрыта стоимость американского истребителя будущего
Армия Оружие
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение