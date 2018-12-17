Жена Николая Носкова рассказала о его инсульте и депрессии

Супруга певца Николая Носкова Марина в передаче "Пусть говорят" вспомнила о сложном времени, которое пришлось пережить ее семье, когда в марте 2017 года ее мужа разбил инсульт

По ее словам, ей трудно говорить об этом периоде.

"В реанимации пролежал трое суток, быстро пришел в сознание, но не мог говорить. На третий день он уже сидел. У него прошла частичная парализация правой стороны тела. У Николая сначала была сильная депрессия, но потом он выкарабкался", — цитирует Носкову издание "Дни.ру".

Она также рассказала, что в последний день перед инсультом Носков очень переживал из-за работы и поэтому оказался один на даче, где около суток провел без помощи.

Сейчас артист пошел на поправку, часто проводит время с внучками и хочет записать новую песню.