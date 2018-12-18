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Как Пугачева встретит Новый год 

Рамблер + ещё 1 2 часа назад
Фото: globallookpress.com
Teleprogramma.pro сообщает, что на новогоднем столе у певицы Аллы Пугачевой и телеведущего Максима Галкина будут салаты и разносолы, причем большинство блюд Пугачева приготовит сама.
В новогоднее меню Пугачевой войдут оливье, селедка под шубой, холодные закуски, сельдь с картошкой, икра, холодец, фаршированная рыба, рыба под маринадом и жареные огурцы.
Неназванная подруга артистки рассказала изданию, что в последние годы гости Пугачевой хвалили козленка, вымоченного в молоке и запеченного в духовке, и мясо на гриле. Под утро в доме Пугачевой будут есть пельмени и яичницу.
Певец Александр Буйнов заявил, что Пугачева «умеет делать все».
« [Она] говорит гостям: «Это блюдо делали под моим руководством, а вот это я готовила лично….» — рассказал он.
До 31 декабря к детям Пугачевой и Галкина приедут Дед Мороз и Снегурочка с представлением и подарками. Встречать Новый год супруги будут с семьей и друзьями в своем доме в деревне Грязь. В гости к паре могут прийти Алина Редель, Мила Ставицкая, Игорь Николаев и Михаил Жванецкий.
Под бой курантов гости сожгут бумажки с желаниями, гимн будут слушать стоя. Пугачева поднимет символический бокал шампанского, а перед уходом подарит каждому гостю красиво упакованную коробочку с подарком.
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