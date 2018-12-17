Пугачева анонсировала возвращение на сцену

Певица Алла Пугачева опубликовала в Instagram афишу юбилейного концерта «Алла Пугачёва. P. S.». Концерт состоится 17 апреля, через несколько дней после 70-летнего юбилея артистки.

Мероприятие пройдет в большом зале Государственного Кремлёвского дворца. Подписчиков певицы обрадовала эта новость.

«Ну вот и дождались!» — написала @tinvek1 (орфография и пунктуация авторов здесь и далее сохранены).

«Вау воооооооот кто умеет удивлять удачи Алла Борисовна!!» — отметил @evgeniy_shabanov_gromadin96.

«Урра. Свершилось. Жду, но буду смотреть по телевизору, живу в Ташкенте», — заявила @veesnard.

«Какое счастье, увидеть Вас снова на сцене Кремля, Алла Борисовна! У меня аж сердце забилось быстрее, увидев в вашем аккаунте Вашу афишу! Ура! Это будет грандиозное событие!» — написала @sycheva9302.

Однако некоторых интернет-пользователей новость о концерте возмутила.

«Гооооооооосподи… То ухожу, то прихожу, то прощальный тур, то воскрешение из пепла… При всем уважении… Может хватить? Детьми надо заниматься…» — заявил @vitaliy_houston1.

«Вы же обещали больше не выступать…» — добавил @korolenkodmitriibhl.

«У А. Б кончились деньги?!» — предположила @ksyu.74.

В марте 2009 года Пугачева объявила о завершении гастрольной деятельности после прощального тура «Сны о любви» (последний концерт прошел 4 марта 2010 года). После 2010 года Пугачева записала и исполнила публично несколько песен.