Лоза высказался о возвращении Пугачевой на сцену

Музыкант Юрий Лоза посоветовал Алле Пугачевой подготовить новые песни для ее концерта в Кремле, который состоится 17 апреля и будет приурочен к 70-летию примадонны.

«В любом возрасте есть хорошее. Можно использовать и грамотно обыгрывать любой возраст. Я не думаю, что в 70 лет надо изображать «мальчика-хотюньчика» или «девочку-припевочку». Но для 70 лет есть своя притягательность. Это мудрость, зрелость, опыт», — сказал Лоза в эфире радиостанции НСН.

По мнению музыканта, петь старые хиты будет «неправильно», поскольку у Пугачевой изменился голос, или же им нужно «придавать новую окраску».

Решение певицы вернуться на сцену спустя 9 лет после объявления о завершении карьеры Лоза назвал ожидаемым.

«Это ее слово. Она его дала — она взяла. Она ушла — она вернулась. Это жизнь, а в жизни всякое бывает», — сказал музыкант.

Лоза признался, что на концерт в Кремль его пока не пригласили, так же как никогда не приглашали на «Рождественские встречи».

«Я для нее не писал ничего. Она меня не приглашает. Мы с ней не пересекались», — пояснил певец.

Ранее Алла Пугачева разместила в Instagram фотографию с афишей своего концерта в честь 70-летия и пожелала себе «сил на этот вечер».