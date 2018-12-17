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Лоза высказался о возвращении Пугачевой на сцену 

Рамблер + ещё 21 1 час назад
Фото: ТАСС
Музыкант Юрий Лоза посоветовал Алле Пугачевой подготовить новые песни для ее концерта в Кремле, который состоится 17 апреля и будет приурочен к 70-летию примадонны.
«В любом возрасте есть хорошее. Можно использовать и грамотно обыгрывать любой возраст. Я не думаю, что в 70 лет надо изображать «мальчика-хотюньчика» или «девочку-припевочку». Но для 70 лет есть своя притягательность. Это мудрость, зрелость, опыт», — сказал Лоза в эфире радиостанции НСН.
По мнению музыканта, петь старые хиты будет «неправильно», поскольку у Пугачевой изменился голос, или же им нужно «придавать новую окраску».
Решение певицы вернуться на сцену спустя 9 лет после объявления о завершении карьеры Лоза назвал ожидаемым.
«Это ее слово. Она его дала — она взяла. Она ушла — она вернулась. Это жизнь, а в жизни всякое бывает», — сказал музыкант.
Лоза признался, что на концерт в Кремль его пока не пригласили, так же как никогда не приглашали на «Рождественские встречи».
«Я для нее не писал ничего. Она меня не приглашает. Мы с ней не пересекались», — пояснил певец.
Ранее Алла Пугачева разместила в Instagram фотографию с афишей своего концерта в честь 70-летия и пожелала себе «сил на этот вечер».
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