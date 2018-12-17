Рудковскую уличили в подкупе после шоу

Общественность никак не может успокоиться после эфира шоу "Вечерний Ургант" с участием Яны Рудковской , ее мужа Евгения Плющенко и их малолетнего сына Александра. Зрители пожалели мальчика, которого в студию заманили с помощью большого чемодана с роботами.

Несколько дней назад продюсер Яна Рудковская, ее муж, прославленный фигурист Евгений Плющенко и их сын Александр стали очередными звездными гостями шоу Ивана Урганта . Шла речь об их новом ледовом спектакле "Лебединое озеро", в котором и принимает участие сын Рудковской и Плющенко. Впрочем, обсудили и просто Новый год.

Так, Александр признался, что мечтает о смартфоне, как у папы. А затем рассказал, что отец хотел бы получить в качестве новогоднего подарка часы, а мама — духи. Иван Ургант в свойственной себе манере уточнил, что в предыдущий раз на тот же самый вопрос мальчик ответил иначе, дескать, пожелал маме бриллиантов. Александр не поддался внушению, он твердо высказал свою точку зрения, что маме нужнее духи.

Несмотря на принадлежность к звездному семейству, маленький Саша живет в спартанских условиях. Он усиленно занимается фигурным катанием, проводя на льду по много часов, участвует в различных фотосессиях, ходит с мамой на различные светские мероприятия. При этом получает различные подарки и игрушки от родителей только в качестве поощрения.

Даже для того, чтобы прийти на шоу Ивана Урганта, Александру вручили большой чемодан с роботами. "Как доснимаюсь, тогда сразу открою!" — заявил в предвкушении мальчик. Это обстоятельство не осталось без внимания зрителей. В частности, подписчики официальной странички Яны Рудковской в Instagram жестко высказались относительно чрезвычайно плотной трудовой занятости Александра.