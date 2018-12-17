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Меган Маркл могла удалить из Сети свое дерзкое фото под давлением королевы 

Teleprogramma.pro 1 час назад
Фото: globallookpress.com
Герцогиня Меган Маркл накануне опубликовала снимок со светского мероприятия, а потом очень быстро его удалила и выложила другой — более сдержанный.
Журналисты считают, что к этому может быть причастна королева, которая, скорее всего, не хочет, чтобы Маркл затмевала других членов семьи, как это уже было с принцессой Дианой. больше по теме Беременная Меган Маркл стала гостем на модном показеГерцогиня стала специальным гостем British Fashion Awards 2018.
Отмечается, что Меган Маркл «рвет королевские правила», в том числе, ее муж принц Гарри стал пропускать охоту из-за того, что супруга против этого кровавого вида спорта. Кроме того, сама Маркл не так давно появилась на модном мероприятии.
Именно там и был сделан снимок, на котором она держит живот рукой с черными ногтями и выглядит как светская львица. Он появился в сети одновременно с другим Герцогиня Корнуолла в очень сдержанном наряде сфотографировалась между миниатюрным шетландским пони и ослом. Фото Маркл на фоне этого снимка могло показаться королеве слишком вызывающим.
Предполагается, что удалить снимок она могла под давлением. Как передает Dailymail, фотография сияющей герцогини источала гламур и была настолько далека от реалистичного снимка ее мачехи Камиллы, насколько это было возможно. Более того, характер традиционных и обыденных официальных визитов других членов королевской семьи в последние дни подчеркивает, насколько яркой Меган кажется в сравнении. Кроме того, эксперты говорят о том, что королева ненавидит темный лак для ногтей, который был на снимке.
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