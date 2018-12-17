Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Над Дудем поиздевались на ТНТ4 

Рамблер 17 декабря 2018
Фото: Youtube
Журналист Юрий Дудь принял участие в комедийном хейт-шоу «Прожарка» на ТНТ4. Директор канала Гавриил Гордеев (Гавр) в Instagram поблагодарил Дудя за смелость.
На «Прожарке» начинающие стендап-комики высмеивают знаменитостей: шутят про их личную жизнь, творчество, карьеру и внешний вид. В конце шоу главный герой получает возможность выступить с жестким и смешным ответным словом.
«Прожарка Юрия Дудя» выйдет 17 декабря в 23:00 на ТНТ4. В анонсе шоу отмечается, что комики посмеялись над причёской и татуировками Юрия, его рекламными роликами и вспомнили увольнение с «МАТЧ ТВ».
В ответном слове Дудь сказал комикам «спасибо»: «Кто-то же должен делать это на телевидении — носить одежду из »Ашана».
В интервью OK Дудь рассказал, что «Прожарка» — это близкий ему юмор, хотя иногда его смущают шутки про простату. Также он заверил, что «прожарщики» не перегнули палку.
«Такие проекты, как «Прожарка», возвращают мою веру в то, что у русских людей все может быть хорошо с самоиронией. В моем представлении, если у человека есть самоирония — он неуязвим», — подчеркнул журналист.
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
США раскрыли «истинную» версию смерти начальника ГРУ36
Россию официально признали угрозой для Украины883
Дом-дворец и иномарки: Гусман о богатстве Маслякова119
Медведева предупредили о подорожании необходимого162
Командир «Азова» может стать новым украинским лидером25
Видео
00:16
Названа стоимость выхода в финал «Битвы экстрасенсов»
Шоу-бизнес
02:18
С МВД, где изнасиловали дознавательницу, сняли порчу
Происшествия
00:44
Лавров разозлил Турчинова словами о Крыме
В мире Украина
00:35
Календари с Путиным побили рекорды продаж
Политика Азия
01:54
В Подмосковье обрушилось здание: под завалами люди
Происшествия Войска
09:45
Дом-дворец и иномарки: Гусман о богатстве Маслякова
Шоу-бизнес
04:12
Выживут ли «Соединенные штаты Европы»
Европа В мире
00:21
США озвучили планы на Черное море
В мире Армия
00:58
Лавров допустил передачу Курил Японии
Политика
00:31
Турция озвучила неожиданное решение Трампа по Сирии
Политика Армия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение