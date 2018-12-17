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Экс-сожительница вступила в борьбу за наследство Осина 

News.ru + ещё 1 21 минуту назад
Фото: ТАСС
Елена Скорнякова, которая являлась сожительницей скончавшегося певца Евгения Осина, решила бороться за его наследство. По словам женщины, именно она и её дочь Анастасия в последние годы жизни певца были для него самыми близкими людьми.
«Он писал песни для неё. Под её тембр, возраст, именно для нее. Это была его воля, желание как артиста. У нас есть расписки и договоры», — сказала Скорнякова в эфире передачи «Звезды сошлись» на канале НТВ.
Она также заверила, что Осин составил договор, согласно которому Анастасия имеет право не выплачивать сбор за авторские права при выступлении с хитами Осина.
По данным СМИ, родственники скончавшегося певца делят между собой трёхкомнатную квартиру за 30 миллионов рублей в доме на улице Демьяна Бедного в Москве.
Ранее News.ru писал о том, что певец Шура поделился воспоминаниями об ушедшем Евгении Осине. Исполнитель призвал не жалеть о смерти коллеги, так как он был алкоголиком.
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