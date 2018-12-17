Кейт Миддлтон и Меган Маркл отказались вместе праздновать Рождество

Принц Гарри и его беременная жена Меган Маркл отказались останавливаться во время традиционных рождественских каникул в загородном доме в графстве Норфолк, куда приедут принц Уильям и Кейт Миддлтон . Об этом сообщает The Sun со ссылкой на источник в королевской семье.

Герцоги Сассекские предпочтут провести каникулы в резиденции королевы Елизаветы II , Сандрингем, которая расположена всего в паре километров от дома Уильяма и Кейт. По мнению королевского источника, в Сандрингеме «не так много места, поэтому их выбор (Меган и Гарри) довольно удивителен». Он также предположил, что герцоги «просто хотят собственное пространство» и предпочитают проводить время отдельно от семьи принца Уильяма и Кейт Миддлтон.

На рождественские каникулы в 2018 году Меган Маркл и принц Гарри гостили у его старшего брата и, по их словам, «фантастически провели время».

В ноябре сообщалось, что принц Гарри и Меган Маркл собираются переехать из Кенсингтонского дворца, где они проживают с другими членами британской королевской семьи.

Анонимные источники рассказали, что между женами принцев действительно не сложились дружеские отношения, но лишь из-за разницы их характеров.

15 октября стало известно о беременности Меган Маркл.