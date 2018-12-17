Обвиненный в домогательствах миллионер посмеялся над Волочковой

На днях Анастасия Волочкова объявила, что ее якобы домогался краснодарский бизнесмен Андрей Марченко . Более того, по ее словам, мужчина, с которым у нее были трудовые договоренности, не выполнил свою часть условий, за что был обвинен балериной в обмане. Репортеры нашли бизнесмена, чтобы выслушать другую версию событий.

Андрей Марченко в разводе, он отец двоих детей, и вся эта скандальная история с домогательствами в отношении Анастасии Волочковой крайне негативно сказывается на его бизнесе. Однако он не обижен на эффектную балерину. "Она мне нравится как человек, но я думаю, что у нее хватает отношений без меня. Домогательства? Какие домогательства!" — со смехом отрицает все обвинения Марченко.

Когда зашла речь о сообщениях, которые, со слов Анастасии, слал ей Андрей (весьма пикантного характера), бизнесмен также заявил, что они не имеют к нему отношения. Марченко сказал, что ничего не писал Волочковой.

"Сейчас ведь XXI век, я ничему не удивляюсь. Мне однажды позвонили с моего второго телефона", — рассказал бизнесмен.

Марченко опроверг информацию Волочковой о том, что якобы у них были рабочие отношения и некие трудовые договоренности, касающиеся ее выступлений в Краснодаре. "Я ее сюда не приглашал. У меня не было с ней контракта, обязательств, где она будет давать, кому она будет давать", — сказал Андрей.

Впрочем, ко всем обвинениям Анастасии он отнесся спокойно.

"Могу сказать однозначно — этого не было. С большим уважением к ней отношусь, хороший она человек, дай Бог ей здоровья", — пожелал Волочковой Марченко.

Впрочем, миролюбивый бизнесмен не исключает и другого поворота событий. Он дал понять, что в случае желания Анастасии судится, он примет ответные действия.