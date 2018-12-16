Волочкову раскритиковали за видео в купели

Балерина Анастасия Волочкова выложила в Сети очередное взбудоражившее ее подписчиков видео. В подписи к видео она поинтересовалась:

«Во льдах. А вы часто окунаетесь в ледяные купели?»

На кадрах балерина разбивает лед в купели, а потом ныряет в воду, прикрывшись веником для бани.

«Пока вы паритесь над моей личной жизнью и по носкам и рукам узнаете кто и что, я парюсь в бане за вас и окунаюсь в ледяную купель», —поиронизировала она.

«Отмороженная на всю голову. Хотя отмораживать там нечего уже, мозги и так были куриные», «Настенька, хоть разок трезвая туда окунись… больше лайков соберешь», — написали фолловеры.

Некоторых не оставила равнодушными закаленность Волочоквой.

«Фух. Это сколько лет подготовки, чтобы потом вот так опускаться в купель?! Умница!» — написали в Сети.

Экстремальное купание не осталось без последствий. В следующим видео Волочкова сообщила, что поранила палец о льдину, однако на помощь ей пришел любимый.

«Романтический вечер на летней кухне снимает боль», — прокомментировала она.

Впрочем, и на этом балерина не остановилась, далее она выложила видео из своего «домашнего театра», выдержанного в дворцовом стиле. На сцене, стоя у станка, она продемонстрировала движения классического танца, продемонстрировав, что находится в отличной форме.