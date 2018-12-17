«Белочка подъехала»: Николаев смертельно обидел фанатку

Популярность ведущего программ "Утренняя почта" и "Утренняя звезда" была запредельна. Юрию Николаеву не давали проходу поклонницы, которые даже пытались прорваться к нему домой. Иногда артисту происходящее казалось галлюцинацией.

Юрий Николаев принимает поздравления с юбилеем: известному ведущему исполняется 70 лет. Звезды российской эстрады пришли поблагодарить "дядю Юру" в студию программы "Сегодня вечером": ведь популярность многих из них началась именно с участия в "Утренней почте". Так зрители узнали имена Юрия Лозы, Григория Лепса , Валерии, Надежды Бабкиной и многих других.

Все годы работы Николаева на телевидении дома его ждала с эфиров единственная любимая женщина — супруга Элеонора. Начиналась их совместная жизнь бедно, но весело. В день, когда влюбленные подавали заявление, у Николаева был спектакль. Пара очень спешила, никак не могла поймать такси — и в результате жених с невестой приехали к ЗАГСу на бетономешалке.

"А уже когда мы расписывались в том же ЗАГСе, был Мендельсон, цветы, шампанское. Я начинаю расплачиваться, а мне не хватает денег. И Лялины свидетели скинулись. Так что денег у нас тогда не было даже на шампанское", — рассказал Николаев.

Элеоноре пришлось проявлять понимание и терпеть бешеную популярность мужа, огромное количество его поклонниц. Как рассказал телеведущий, в советские времена в районе Останкино был пост, где Юрия Николаева сторожили фанатки. Обычно охрана предупреждала его о том, где можно безопасно выйти. Но однажды особо настойчивая девушка пришла прямо к нему домой.

"Выхожу из овощного магазина с капустой, огурцами. Возле подъезда стоит девушка и говорит: "Здравствуй, Юрочка". Я ничего не соображаю, а потом понимаю, что моя белочка подъехала", — вспоминает артист.