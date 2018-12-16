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Белорусская участница «Мисс Земля» стала жертвой мошенника 

Рамблер 54 минуты назад
Фото: соцсети
Белоруска Полли Каннабис, в прошлом году представлявшая свою страну на конкурсе «Мисс Земля», стала жертвой мошенника. Некий молодой человек предложил ей раскрутку в соцсетях за небольшие деньги. За свои услуги он взял 6500 рублей, после чего исчез, сообщает телеграм-канал Mash.
Модель агентства FashionStarsTV дважды попадала на обложку журнала L'Officiel, участвовала в 8 международных и 4 национальных конкурсах красоты, а также в показах в Милане и Бангкоке. Ее также снимали для Colombo Fashion Week.
Однако на конкурсе «Мисс Земля», инициаторами проведения которого являются международные экологические организации, она не преуспела. Белоруссия на нем была представлена впервые.
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