Белорусская участница «Мисс Земля» стала жертвой мошенника

Белоруска Полли Каннабис, в прошлом году представлявшая свою страну на конкурсе «Мисс Земля», стала жертвой мошенника. Некий молодой человек предложил ей раскрутку в соцсетях за небольшие деньги. За свои услуги он взял 6500 рублей, после чего исчез, сообщает телеграм-канал Mash

Модель агентства FashionStarsTV дважды попадала на обложку журнала L'Officiel, участвовала в 8 международных и 4 национальных конкурсах красоты, а также в показах в Милане и Бангкоке. Ее также снимали для Colombo Fashion Week.

Однако на конкурсе «Мисс Земля», инициаторами проведения которого являются международные экологические организации, она не преуспела. Белоруссия на нем была представлена впервые.