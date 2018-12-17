Экс-участницу «Дома-2» экстренно госпитализировали

Мария Кохно, известная многим благодаря проекту «Дом-2», в разговоре с журналистами рассказала о своем состоянии здоровья. Стало известно, что бизнесвумен недавно госпитализировали. В медицинском учреждении она пробыла сутки, но сразу после выписки снова почувствовала себя плохо.

"На следующий день я выписалась и снова чуть не упала в обморок. Врачи сказали, что у меня нервное истощение и мне нужен постельный режим", — призналась Мария. Экс-звезда шоу «Дом-2» уверена, что эти проблемы связаны с большим количеством работы.

Мария занимается благотворительностью, оказывая помощь тяжело больным, истории которых она всегда пропускает через себя, сильно переживает за судьбы несчастных.