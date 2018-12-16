Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Турция озвучила неожиданное решение Трампа по Сирии
Турция озвучила неожиданное решение Трампа по Сирии

Нетта решила снимать клип в Киеве 

Рамблер 1 час назад
Фото: ТАСС
Украинский продюсер Яна Прядко написала у себя на странице в Фейсбуке о том, что победительница «Евровидения-2018» израильтянка Нетта Барзилай снимает свой клип в зимнем Киеве.
Она выложила в соцсети видео с танцующей на фоне розового автомобиля певицей.
«Пока всех захватила новогодняя суета и план #успетьвсе в Киеве свой новый клип снимает победительница Евровидения 2018 Netta из Израиля. Стиляжная и эпатажная девушка», — написала она.
Барзилай была замечена здесь и ранее. Летом в Киеве она снимала рекламный ролик для компании Netflix.
12 мая в столице Португалии Лиссабоне состоялся финал Евровидения-2018. Победу завоевала 15-летняя конкурсантка из Израиля с песней «Toy».
Второе место заняла Элени Фурейра, представляющая Кипр, на третьем месте Сезар Сэмпсон из Австрии.
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Турция озвучила неожиданное решение Трампа по Сирии15
Церковь расколола Украину1
Лукашенко провел тайное совещание из-за «давления РФ»344
«Я ищу углы, да. Ну редакция требует крови»6
Порошенко сбежал с дебатов в Европарламенте873
Видео
00:31
Турция озвучила неожиданное решение Трампа по Сирии
Политика Армия
01:16
Куценко лишился ведущих ролей из-за конфликта с Первым
Шоу-бизнес
00:52
Церковь расколола Украину
Украина В мире
01:13
Полицейским собакам в США выдали сапоги
В мире
00:22
Ми-8 совершил жесткую посадку под Томском
Происшествия
08:00
«Я переспал с Дженнифер Лоуренс»
Шоу-бизнес
05:11
Лукашенко провел тайное совещание из-за «давления РФ»
Политика В мире
00:52
У российского корабля отвалился импортный якорь
Оружие Армия
01:41
Эрдоган дразнит США
Армия Статьи
04:07
В РФ отреагировали на решение Киева об автокефалии
Политика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение