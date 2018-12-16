Нетта решила снимать клип в Киеве

Украинский продюсер Яна Прядко написала у себя на странице в Фейсбуке о том, что победительница «Евровидения-2018» израильтянка Нетта Барзилай снимает свой клип в зимнем Киеве.

Она выложила в соцсети видео с танцующей на фоне розового автомобиля певицей.

«Пока всех захватила новогодняя суета и план #успетьвсе в Киеве свой новый клип снимает победительница Евровидения 2018 Netta из Израиля. Стиляжная и эпатажная девушка», — написала она.

Барзилай была замечена здесь и ранее. Летом в Киеве она снимала рекламный ролик для компании Netflix

12 мая в столице Португалии Лиссабоне состоялся финал Евровидения-2018. Победу завоевала 15-летняя конкурсантка из Израиля с песней «Toy».

Второе место заняла Элени Фурейра, представляющая Кипр, на третьем месте Сезар Сэмпсон из Австрии.