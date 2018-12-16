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Актриса Татьяна Васильева, борясь за фигуру, сделала липосакцию 

Аргументы Недели + ещё 1 10 часов назад
Фото: globallookpress.com
71-летняя Васильева изо всех сил старается быть стройной и красивой. Пластические операции знаменитая актриса делала, спортом занимается постоянно. Васильева на свой возраст не выглядит. Но хочет быть еще лучше, поэтому решила на аппаратную процедуру, аналогичную липоксации, сообщается на сайте 7days.ru.
Татьяна Григорьевна пока не продемонстрировала результат, полученный после процедуры.
Вот такой простой секрет своей красоты и стройности ранее раскрыла актриса:
"Обычно, на гастролях, в моем райдере условие одно: наличие спортивного зала в пешей доступности от гостиницы, либо мне требуются ддве гантели в номере и связка бананов".
Обратите внимание, в бананах Васильева себе не отказывает, хотя многие считают бананы высококалорийными.
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