Бывший муж Бузовой увез дочку и супругу на Мальдивы

Дмитрий Тарасов и Анастасия Костенко решили отправиться на Мальдивские острова вместе с пятимесячной дочерью. Для малышки это путешествие станет первым. От первого брака у футболиста есть старшая дочка Ангелина, ей девять лет. Сразу после развода с Ольгой Бузовой спортсмен объявил об отношениях с моделью из Ростова-На-Дону Анастасией Костенко. При этом, сама девушка уверяла поклонников, что не уводила Дмитрия из семьи. Вскоре молодые люди сыграли пышную свадьбу и Анастасия перестала скрывать свое интересное положение. Поговаривали, что Тарасов ушел от второй жены только потому, что она не хотела рожать ему детей. В дочерях Тарасов души не чает.

«Она у нас большая молодец! Я спокойна, она тем более. Никаких ночных неудобств, только кормление, которое в среднем происходит 1-2 раза за ночь. Наши небольшие достижения: она любитель улыбашек», — приводит «СтарХит» слова Анастасии Костенко.