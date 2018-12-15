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Бывший муж Бузовой увез дочку и супругу на Мальдивы 

Teleprogramma.pro 5 часов назад
Фото: Instagram
Футболист Дмитрий Тарасов и его супруга Анастасия Костенко вместе с дочкой Миланой улетели на Мальдивские острова.
Дмитрий Тарасов и Анастасия Костенко решили отправиться на Мальдивские острова вместе с пятимесячной дочерью. Для малышки это путешествие станет первым. От первого брака у футболиста есть старшая дочка Ангелина, ей девять лет. Сразу после развода с Ольгой Бузовой спортсмен объявил об отношениях с моделью из Ростова-На-Дону Анастасией Костенко. При этом, сама девушка уверяла поклонников, что не уводила Дмитрия из семьи. Вскоре молодые люди сыграли пышную свадьбу и Анастасия перестала скрывать свое интересное положение. Поговаривали, что Тарасов ушел от второй жены только потому, что она не хотела рожать ему детей. В дочерях Тарасов души не чает.
«Она у нас большая молодец! Я спокойна, она тем более. Никаких ночных неудобств, только кормление, которое в среднем происходит 1-2 раза за ночь. Наши небольшие достижения: она любитель улыбашек», — приводит «СтарХит» слова Анастасии Костенко.
После развода Ольга Бузова с головой погрузилась в свое творчество, она записала несколько песен и выступила с сольным концертом в родном Санкт-Петербурге. Телеведущая согласилась принять участие в проекте «Замуж за Бузову», уверяя, что это последний шанс встретить спутника жизни. Однако с финалистом шоу Денисом Лебедевым отношения у светской львицы так и не сложились. После окончания проекта пара распалась.
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