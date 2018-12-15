Экс-сотрудник «Битвы экстрасенсов» раскрыл подробности обмана зрителей

Бывший сотрудник шоу «Битва экстрасенсов» рассказал СМИ, как телевизионщики и «колдуны» дурачат зрителей, придумывая красивые биографии, сюжеты и фишки. В итоге в России пациенты идут не к врачам, а к "экстрасенсам".

Бывший редактор шоу Олег Лоскутов рассказал в интервью «КП», что каждый «экстрасенс» еще на кастинге должен поразить всех какой-то изюминкой. Поэтому одни едят землю с кладбищ, другие говорят, что «родились мертвой ведьмой», третьи обрели «дар» после клинической смерти в ДТП, четвертые владеют «даром яснослышания».

Во время шоу «экстрасенсам» банально подсказывают правильные ответы.

«Конечно же, экстрасенсам дают подсказки, иначе шоу будет провальным — никто ничего не сможет угадать» — рассказал Лоскутов.

Так «экстрасенс», «угадавшая» место катастрофы самолета в Подмосковье , до передачи получила всю необходимую информацию от режиссера шоу.

«Красивая картинка. Все в изумлении. Но весь секрет — в подготовке. Я заранее завел новый ящик электронной почты, куда посылал всю информацию об авиакатастрофе. Руководители «магического центра», где работала Воротникова, изучили фактуру, и на съемку она приехала абсолютно подготовленной», — говорит Лоскутов.

По его словам, «магам» ставят условие — не выдавать сразу всю полученную от редактора информацию, чтоб не быть заподозренным в обмане.

«Сливая информацию, я ставил условие: пользоваться ею надо дозированно, говорить завуалированно, а не в лоб. Например, когда угадывали, кто за ширмой (а там был двойник Аллы Пугачевой), надо было отвечать, что это «творческий человек, со сложной судьбой, огненные волосы», но не называть Пугачеву. Если человек выкладывает сразу все, что узнал накануне от редактора, это подозрительно», — рассказал экс-режиссер.

Он также отметил, что на шоу берут людей из телевизора, тех, кто уже умеет работать с микрофоном, голосом, мимикой. Так, один из участников программы — 28-летний артист из Сибири, участвовал в КВН и Comedy Club. Сейчас он переквалифицировался в колдуны и после эфиров со своим участием объявил платный прием для всех желающих.

При этом в шоу финансово заинтересованы как телевизионщики, так и руководители «магических центров», чьи «экстрасенсы» участвуют в передаче.

«Мне рассказывал один редактор, что в 2011 году был уже назначенный ценник: якобы берут 2000 долларов за успешное прохождение испытания, пару-тройку сотен тысяч рублей — за попадание в финал. Сейчас, скорее всего, ценники еще выше. А тогда выходило, что 600 — 700 тысяч рублей центр тратил на то, чтобы его экстрасенс вышел в финал». Это не очень большая сумма, ведь за один прием экстрасенс-финалист отбивал 170 тысяч рублей», — пояснил экс-режиссер.

Популярность шоу приводит к тому, что в «магические» центры приходят больные люди, которые отказываются лечиться у врачей.