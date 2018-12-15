Анна Седокова показала неприкрытую грудь

Анна Седокова разместила в соцсетях откровенное фото, которое взбудоражило интернет. Как известно, больше всего возбуждает то, что только угадывается. Певица показала фанатам очертания обнаженной груди. Образ получился задорным и загадочным — стильные солнцезащитные очки, чувственные ярко-красные губы и озорной язычок в полной красе.

По словам теледивы, фото должно понравиться фолловерам. Так и случилось. Звезда получила множество восторженных отзывов. Ее назвали сексуальной и «огонь-кошкой». Однако ревнителям нравственности снимок показался неприличным. Седокову обвинили в распущенности и предупредили, что при таком поведении она никогда не найдет себе хорошего мужа. Ей посоветовали быть скромнее, ведь публичность и так предполагает излишнюю открытость.