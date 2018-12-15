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Кириллу Терешину врачи предложили ампутировать «руки-базуки» 

Карельские вести + ещё 3 2 часа назад
Фото: соцсети
Скандально известный «синтоловый качок» Кирилл Терешин столкнулся с угрозой ампутации своих изуродованных рук. Об этом он сообщил с больничной койки прямо в своем Instagram.
Терешин решил сняться в новом клипе Султана Урагана, прославившегося песней «На дискотеку». Теперь же исполнитель снимал клип на песню «Базуки», в который и пригласил Терешина, собственно обладателя «рук-базук», а также других известных фриков — Илью Бомбера, известного своими татуированными глазами, девушку-культуристку, переставшую напоминать женщину и экс-участницу «Дома 2» Риту Керн, знаменитую своим невероятно большим размером груди, передает «Стархит».
Однако во время съемок Терешину стало плохо. Пришлось вызывать скорую. Приехавшие врачи констатировали воспаление, из-за синтола, который закачен в руки Терешина. Продолжать съемки он не смог.
Терешин сам рассказал, что хотел бы, чтобы врачи полностью удалили ему синтол из тканей. Однако сделать это по всей видимости невозможно. В то же время продолжающиеся воспаления рано или поздно могут привести к некрозу тканей, что чревато летальным исходом. Поэтому врачи рекомендовали Терешину ампутацию рук. Сам он пока на операцию не соглашается и надеется, что удастся найти какой-то выход.
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