«Мое творчество убило человека»: откровения Шнура на «Голосе»

На вокальном проекте «Голос. Перезагрузка» продолжается стадия нокаутов. На этот раз из каждой тройки участников останется лишь по одному вокалисту, который пройдет в четвертьфинал.

На вокальном шоу «Голос. Перезагрузка» продолжается один из самых интересных и сложных этапов — стадия нокаутов, в рамках которой наставники проекта Баста, Ани Лорак, Сергей Шнуров Константин Меладзе разбивают свои команды на тройки.

В четвертьфинал (следующий раунд конкурса), согласно регламенту программы, суждено пройти лишь одному представителю каждого из трио. При этом у членов жюри есть возможность спасти любого участника — но сделать это можно всего раз.

Почетное право открывать очередную серию передачи досталось конкурсанту команды Басты Константину Битееву, попавшему в тройку к Ксене Ивановой и Дарье Шингиной. Битеев исполнил популярную композицию группы Сплин «Мое сердце».

Сам Баста в интервью признался, что надеется на то, что робость, которой вокалист всех очаровал, исчезнет, и зрители увидят в нем «бравого парня».

Комментируя выступление артиста, скандальный Сергей Шнуров придрался к допущенной речевой ошибке и пожурил петербуржца Битеева за «кофе, которое убежало».

Следующей в бой вступила Ксена Иванова, исполнившая «Killing Me Softly With His Song» американской соул-певицы Роберты Флэк. По мнению лидера группы «Ленинград», участнице не удалось выразить правильный посыл песни.

«Здесь песня про то, что она убивает. А вы смеетесь», — отметил он.

Тогда Баста, подколол коллегу, заявив, что его творчество «многих убило».

«Моя песня убила одного человека — это Гуф. И он воскрес», — ответил Шнур.

Закрыла выступление стартовой тройки Дарья Шингина с композицией «Снег» Николая Носкова . Столь проникновенное исполнение вокалистки тронуло не только наставника, но и зрителей шоу, из-за чего зал взорвался аплодисментами.

Судьи единогласно высказались в поддержку Шингиной, а лидер группы «Ленинград» отметил, что Дарья оказалась «выше на голову» соперников. По итогам Баста сделал выбор в пользу участницы.

Вторыми на музыкальный ринг вышли подопечные Сергея Шнурова — Дария Гроссман, Аннагозел Гокинаева и Татьяна Шабанова. Первой из женского трио выступила 17-летняя Гроссман, которая зажгла зал эффектным исполнением «Girl, You'll Be a Woman Soon» Нила Даймонда.

Следом за Гроссман вокальную «эстафету» переняла Аннагозел Гокинаева с кавером «Розовый фламинго» Алены Свиридовой . В отличие от оригинала песня в исполнении Гокинаевой обрела джазовое звучание.

Третьей на сцену вышла Татьяна Шабанова с композицией «Новый герой» группы Мираж. Выступление участницы оказалось настолько зажигательным, что к ней присоединились две другие вокалистки, и они вместе станцевали. На этом сюрпризы не закончились — в конце девушка неожиданно для всех зачитала рэп.

Большинство судей похвалили Шабанову, в частности, Константин Меладзе обратил внимание на блестяще проделанную работу команды. «Мощно, креативно, модно и актуально», — заявил он.

А вот с выбором исполнителя наставнику Сергею Шнурову пришлось нелегко.

«Я человек недалекий, мне нужно придерживаться каких-то принципов». — произнес шоумен.

После чего он пошутил, что будет выбирать участниц «по росту», и оставил в команде Гокинаеву.

Затем настал черед команды Ани Лорак — выступать на сцену вышли Ольга Шитова, Томас Грациозо и Амирхан Умаев, которые исполнили следующие композиции: «Плакала» популярной украинской группы KAZKA, «I Love You» Морони и «Я вернусь» Талькова, соответственно.

Перед тем, как огласить решение, Лорак поблагодарила каждого из конкурсантов и отметила, что чувствует «счастье» и «гордость» за то, что является их наставницей. По итогу артистка дала шанс Амирхану Умаеву.

Последними на сцену вышли подопечные Константина Меладзе — Валерио Згарджи, София Тарасова и Юлиана Беляева. Первым выступил 38-летний итальянец Згарджи с песней «Shake a Tail Feather» The Five Du-Tones.

Следом покорять строгое жюри отправились Тарасова с композиций «Ты отпусти» Тины Кароль и Беляева с песней «Lullaby of Birdland» иконы джаза Эллы Фицджеральд

Наставник команды Константин Меладзе отметил, что каждому из участников удается оставаться «фотогеничным» на сцене, что «большая редкость» для артистов.

«У вас не команда, а какое-то модельное агентство», — пошутил в ответ Баста.

В результате композитор остановил свой выбор на Софии Тарасовой.

На следующей неделе начнется новый, не менее захватывающий этап шоу — четвертьфинал. По его итогам, станут известны имена четверых счастливчиков, которые пройдут в полуфинал проекта «Голос».