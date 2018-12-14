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Волочкова на подоконнике сообщила о намерении скрыться 

Дни.ру 1 час назад
Фото: globallookpress.com
Балерина в очередной раз вызвала шквал обсуждений в Сети. На этот раз причиной стало видео, опубликованной Анастасией Волочковой в Instagram.
Знаменитость не перестает давать хэйтерам поводов для пересудов. В новом ролике прима балета рекламирует жалюзи. При этом Волочкова стоит на подоконнике и, загадочно улыбаясь, описывает все плюсы товара.
"Привет, мои дорогие! Стоя на окне моего офиса, где появились новые жалюзи, я должна сказать, что даже когда нечего прятать в жизни и нечего скрывать, зачастую хочется скрыться от света, от солнца и от тех глаз, которые совершенно не нужны. И это помогают сделать те самые жалюзи, за которыми я сейчас стою", — говорит Анастасия в видео. Подписчикам такая реклама не понравилась.
Фолловеры приняли высмеивать и осуждать звезду. "Как ваша реклама надоела! Неужели в жизни нет более интересных тем?", "Хорошая реклама, если она в них вцепилась и повисла, а жалюзи не оторвались", — написали критики.
Многие обеспокоились состоянием балерины, заподозрив неладное в ее поведении. "Что-то сердце защемило… даже не смешно", "Посмотрела видео без звука, неадекват полнейший. Настя, что вы употребляете?", "Пьяная что ли?", — прокомментировали ролик пользователи соцсети.
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