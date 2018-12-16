На утаившую от властей Испании €14,5 млн Шакиру подали в суд

Прокуратура провинции Барселона подала в суд на колумбийскую звезду Шакиру , передает Europa Press.

Певицу обвиняют в общей сложности в шести нарушениях налогового законодательства. Утверждается, что Шакира жила в Испании с 2012 года, лишь иногда отлучаясь за границу, и, следовательно, считается резиденткой страны. Однако артистка уклонилась от подачи налоговых деклараций о подоходных налогах и налогах на имущество в 2012, 2013 и 2014 годах.

Сумма ущерба была оценена в €14,5 млн Ранее сообщалось, что Шакиру подозревают в Испании в неуплате налогов на €14,5 млн