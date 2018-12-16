Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

На утаившую от властей Испании €14,5 млн Шакиру подали в суд 

Газета.Ru + ещё 6 3 часа назад
Фото: NBC
Прокуратура провинции Барселона подала в суд на колумбийскую звезду Шакиру, передает Europa Press.
Певицу обвиняют в общей сложности в шести нарушениях налогового законодательства. Утверждается, что Шакира жила в Испании с 2012 года, лишь иногда отлучаясь за границу, и, следовательно, считается резиденткой страны. Однако артистка уклонилась от подачи налоговых деклараций о подоходных налогах и налогах на имущество в 2012, 2013 и 2014 годах.
Сумма ущерба была оценена в €14,5 млн  Ранее сообщалось, что Шакиру подозревают в Испании в неуплате налогов на €14,5 млн
Газета.Ru: последние новости
Бари Алибасов ждет пополнения в семье Райкин отреагировал на ситуацию с назвавшим зрителей быдлом Гайдуляном СМИ: молодая жена Шнурова оставила "Ленинград" без денег
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Тимошенко заявила о «переломном событии» на Украине828
Петросян рассказал о горе34
Названа дата вручения Украине томоса об автокефалии
США отказались от Парижского соглашения
Путин пообещал разобраться с «Цирком дю Солей»246
Видео
03:11
Путин рассказал о данном Кобзону обещании
Общество
06:51
США решили поиграть с Шойгу в «молчанку»
Армия Статьи
03:05
Порошенко обратился к «объединительному собору»
Украина В мире
01:04
Сегодня в Москву придет арктический холод
Погода Новости Москвы
00:45
Отравленных Скрипалей нашли одеревенелыми в Солсбери
В мире
00:46
Автор роликов с фото Цеповяза выложил новое видео
Происшествия
11:38
«Загнанная крыса»: в Раде раскрыли планы Порошенко
В мире Статьи
03:37
«Желтые жилеты» прорвали кордон полиции под «Марсельзу»
В мире Европа
00:10
На Украине разбился истребитель Су-27
Происшествия
Путин проводит заседание Совета по культуре и искусству
Политика Другое
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение