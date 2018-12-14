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«Сердце разрывается»: Хилькевич растрогала признанием 

Дни.ру + ещё 1 2 часа назад
Фото: globallookpress.com
14 декабря дочь актрисы Арианна отмечает День рождения. Девочке исполнилось три годика.
Анна Хилькевич поздравила малышку в своем Instagram. Она опубликовала яркие и трогательные семейные снимки, обратившись к дочке.
"Спасибо, что ты выбрала нас! С тобой мы взрослеем, становимся лучше! Благодаря тебе мы многому научились и очень многое поняли… Будь счастлива, наша малышка! Мое сердце разрывается от любви к тебе, доченька!", — призналась звезда сериалов "Универ" и "Барвиха". Хилькевич растрогала поклонников до глубины души (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены — прим. ред.).
Многие присоединились и поздравили Арианну с праздником. "Боже, как мило. Сейчас расплачусь на работе, читая это", "Анечка, поздравляю Ариашу с Днем рождения, желаю крепкого здоровья, оставаться такой красивой девочкой и радовать Маму с Папой. "Как трогательно", "Какая сладкая девчуля! Очень похожа на вас, Анна", — прокомментировали пост подписчики.
Отметим, Хилькевич в этом году стала мамой во второй раз. Знаменитость родила еще одну девочку. Анна любит проводить время с детьми.
Напомним, в 2015 году актриса вышла замуж за бизнесмена Артура Волкова. До этого у нее был неудачный брак с Антоном Покрепой.
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