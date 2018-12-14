Костюшкин и Лолита снялись в откровенном клипе

Корреспонденты Super побывали на съемках нового клипа Стаса Костюшкина на песню «Плохой Мишка». Издание опубликовало запись со съемок, демонстрирующую, что певец снялся в клипе обнаженным.

В клипе Лолита играет хозяйку борделя, которая поймала знаменитость за изменой жене и «слила компромат» журналистам.

В одной из сцен Костюшкина раздевают девушки, затем его показывают голым, со связанными руками и ремнем на шее. Super отмечает, что в съемках приняла участие и жена Костюшкина Юлия.

Также в клипе появился телеведущий Андрей Малахов . В финале видео он заявил, что Костюшкин стал героем нового выпуска программы «Прямой эфир».

Super отмечает, что пока клип находится в процессе монтажа.

Ранее Лолита, Малахов и Костюшкин снялись вместе в шуточном ролике. Телеведущий опубликовал видео, на котором певица в боксерских перчатках изображает нападение на него в ресторане. Она кричала, что ему достается «за Кокорина и Мамаева». В итоге досталось и Костюшкину, сидевшему рядом с Малаховым.