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Костюшкин и Лолита снялись в откровенном клипе 

Рамблер + ещё 1 52 минуты назад
Фото: Instagram
Корреспонденты Super побывали на съемках нового клипа Стаса Костюшкина на песню «Плохой Мишка». Издание опубликовало запись со съемок, демонстрирующую, что певец снялся в клипе обнаженным.
В клипе Лолита играет хозяйку борделя, которая поймала знаменитость за изменой жене и «слила компромат» журналистам.
В одной из сцен Костюшкина раздевают девушки, затем его показывают голым, со связанными руками и ремнем на шее. Super отмечает, что в съемках приняла участие и жена Костюшкина Юлия.
Также в клипе появился телеведущий Андрей Малахов. В финале видео он заявил, что Костюшкин стал героем нового выпуска программы «Прямой эфир».
Super отмечает, что пока клип находится в процессе монтажа.
Ранее Лолита, Малахов и Костюшкин снялись вместе в шуточном ролике. Телеведущий опубликовал видео, на котором певица в боксерских перчатках изображает нападение на него в ресторане. Она кричала, что ему достается «за Кокорина и Мамаева». В итоге досталось и Костюшкину, сидевшему рядом с Малаховым.
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