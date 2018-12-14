Вдову Кобзона критикуют за то, что она не соблюдает траур по мужу

Нелли Кобзон отметила свое 68-летие. Вдова народного артиста СССР пригласила друзей и близких на свой праздник.

Народный артист СССР Иосиф Кобзон скончался 30 августа 2018 года после продолжительной болезни, ему было 80 лет. Со своей третьей супругой Нелли Михайловной певец прожил в браке без малого сорок семь лет. В семье родились двое детей: сын Андрей и дочка Наталья. У Иосифа Давыдовича было семеро внуков. Близкие до последнего верили в то, что артист сможет вернуться на сцену, поборов недуг. Однако чуда так и не произошло.

Несмотря на свои переживания вдова Иосифа Кобзона пригласила верных друзей семьи на свой праздник. Нелли Михайловна отметила свое 68-летие. Она родилась 13 декабря 1950 года в Санкт-Петербурге. Вечеринку в честь дня рождения супруга покойного артиста провела в одном из столичных ресторанов. Среди присутствующих были замечены: певица Валерия , ученица Иосифа Кобзона, Стас Михайлов с супругой Инной, Жасмин и многие другие. Сама именинница примерила яркое платье с переливающимся орнаментом из бисера. «Есть женщины, которых годы только красят», — отметила Жасмин, обратившись к супруге Иосифа Кобзона.

Верные почитатели артиста присоединились к поздравлениям Валерии, которая восхитилась стойкостью супруги своего учителя и наставника. «Она уникальная женщина, только такая муза могла быть у великого Иосифа Кобзона. Мудрая, добрая, веселая, красивая, сильная, щедрая, великодушная, сердечная — она является примером для всех нас», — добавила певица.