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Владимир Соловьев раскритиковал Ольгу Бузову 

Russianshowbiz.info + ещё 11 14 декабря 2018
Фото: Russianshowbiz.info
Ольга Бузова часто слышит в свою сторону жесткую критику, чаще всего от хейтеров, которые либо обсуждают отсутствие у звезды проекта «Дом 2» вокальных данных, либо ее интеллектуальные задатки.
Не остался в стороне и журналист Владимир Соловьев, который уверен, что интеллекта у Ольги нет и никогда не будет, ведь она даже путает «замужество» и «женитьбу». Видимо, Соловьев ссылается на шоу «Замуж за Бузову», в рамках которого звезда искала себе жениха.
Соловьев уверен, что телеведущая и певица по совместительству является для молодежи плохим примером. Интересно, что сама Ольга пока высказывания Владимира никак не прокомментировала.
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