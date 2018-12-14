Владимир Соловьев раскритиковал Ольгу Бузову

Ольга Бузова часто слышит в свою сторону жесткую критику, чаще всего от хейтеров, которые либо обсуждают отсутствие у звезды проекта «Дом 2» вокальных данных, либо ее интеллектуальные задатки.

Не остался в стороне и журналист Владимир Соловьев , который уверен, что интеллекта у Ольги нет и никогда не будет, ведь она даже путает «замужество» и «женитьбу». Видимо, Соловьев ссылается на шоу «Замуж за Бузову», в рамках которого звезда искала себе жениха.

Соловьев уверен, что телеведущая и певица по совместительству является для молодежи плохим примером. Интересно, что сама Ольга пока высказывания Владимира никак не прокомментировала.