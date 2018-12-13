Елена Степаненко, кажется, пришла в себя после скандального развода с юмористом Евгением Петросяном. Артистка приступила к работе.
Елена приняла участие в съемках "Голубого огонька". Присутствующие в студии отметили, что Елена заметно преобразилась, многие не могли оторвать взгляд от звезды.
Знаменитость выглядела великолепно. Она обновила прическу, сделала отличный макияж и облачилась в экстравагантный наряд. Роскошная Степаненко, казалось, светилась от счастья.
Артистка выступала дуэтом с известным исполнителем, имя которого пока держат в тайне. Однако точно известно, что партнер Елены очень молод, симпатичен и талантлив.
Снимок с записи новогоднего шоу появился в фан-сообществе Степаненко в Instagram. По словам администратора странички, съемки продолжались до поздней ночи. Несмотря на усталость Елена не теряла бодрости духа.
"А я знаю с кем она была в дуэте))) я сидела в зале, выступление было просто огонь! Но пока нельзя раскрывать тайну) (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. — Прим. ред.)", "Могу только сказать что мальчик молоденький и очень симпатичный и талантливый", "молоденьких мы любим", "Елена Григорьевна просто огонь! Любим и ценим", "Какая же она красавица!", — писали в комментариях интернет-обыватели.