Роскошная Степаненко скрывает молодого партнера

Елена приняла участие в съемках "Голубого огонька". Присутствующие в студии отметили, что Елена заметно преобразилась, многие не могли оторвать взгляд от звезды.

Знаменитость выглядела великолепно. Она обновила прическу, сделала отличный макияж и облачилась в экстравагантный наряд. Роскошная Степаненко, казалось, светилась от счастья.

Артистка выступала дуэтом с известным исполнителем, имя которого пока держат в тайне. Однако точно известно, что партнер Елены очень молод, симпатичен и талантлив.

Снимок с записи новогоднего шоу появился в фан-сообществе Степаненко в Instagram. По словам администратора странички, съемки продолжались до поздней ночи. Несмотря на усталость Елена не теряла бодрости духа.