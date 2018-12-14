«Русфонд» отказался списывать долг семьи Фриске

В благотворительном обществе «Русфонд» опровергли информацию о мировом соглашении с наследниками певицы Жанны Фриске . Опровержение опубликовано на сайте организации.

В фонде заявили, что ни члены семьи Фриске, ни их представители не обращались в организацию с предложением заключить мировое соглашение.

Юристы «Русфонда» подчеркнули, что уменьшение суммы долга обсуждаться не будет. Они напомнили, что деньги, которые пытается вернуть фонд, предназначены тяжелобольным детям, которым срочно нужна помощь.

Накануне, 13 декабря, « Комсомольская правда сообщила , что наследники Фриске и «Русфонд» ведут переговоры о мировом соглашении. Газета ссылалась на юристов семьи певицы. Они заявили, что между фондом и наследниками «достигнуто взаимопонимание». «КП» писала, что «Русфонд» согласился снизить сумму долга с 21 миллиона до семи миллионов рублей, покрыв часть суммы за счет своего бюджета.

В «Русфонде» пообещали направить в редакцию газеты письмо с требованием опровержения.

Жанна Фриске скончалась в июне 2015-го в возрасте 40 лет. Последние два года жизни певица боролась с раком.

Представители «Русфонда» подали в суд на ее наследников. Они заявили, что Фриске по договору было предоставлено 25 миллионов рублей. Ее семья должна была отчитываться в своих расходах перед организацией. Однако «Русфонд» получил отчет только по трем миллионам рублей. В итоге суд обязал наследников вернуть 21,6 миллиона рублей.

В 2018 году суд постановил выставить на торги имущество, которое наследники получили после смерти Фриске.